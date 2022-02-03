«Вы здесь работать не будете» – в Киеве нацисты напали на компьютерный клуб

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Новости Украины

В киевском торговом центре «River Mall» националисты группировки «Украинское знамя» устроили дебош.

Радикалы ополчились на киберспортивный игровой клуб «Colizeum», который снимает помещение в ТЦ, за то, что заведение выдаёт призы не только в гривнах, но и в российских рублях, а также имеет страницу в запрещённой на Украине соцсети «Вконтакте».

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Группа из нескольких десятков националистов оккупировала помещение, обклеила его наклейками «Здесь нарушается закон», устроила митинг и потребовала от администрации ТЦ закрыть заведение, «финансирующее российскую армию», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они являются представителями российского бизнеса, работают на российский бизнес, переводят свои доходы в российский бюджет, на вооружение российской армии, которая стоит сейчас на границах с Украиной. Отсюда до ближайшей группировки где-то километров сто, на территории Белоруссии стоят российские танки, которые снаряжены, в том числе, и деньгами, которые зарабатывает эта конторка. Это происходило очень долго, но этому должен быть положен конец. Мы ждём представителей администрации этого «River Mall» и надеемся, что вместе с ними как-то закроем эту позорную страницу в истории вашего бизнеса. И больше не будет российского бизнеса ни в вашем «River Mall», ни в нашем Киеве», – заявили радикалы.

На спровоцированный «активистами» дебош приехали сотрудники полиции, однако они объявили происходящее «мирным митингом» и не стали вмешиваться.

Сотрудники администрации торгового центра отказались общаться с националистами, однако на место приехал владелец «Colizeum». Обступив его, радикалы начали задавать провокационные вопросы о войне в Донбассе и «чей Крым».

«Мы в состоянии войны? Мы с кем-то воюем? Я не слышал, чтобы президент Украины мобилизовал войска, вводил военное положение», – ответил собственник. «Ты не знаешь, что на Украине восемь лет идёт война, клоун!? Ты у меня спрашиваешь, где война – езжай в Донецк, посмотри, сколько пацанов там полегло, бл*ть. Рассказать тебе, где война?» – разозлились радикалы.

В конце концов, владелец «Colizeum» признал, что «Крым – это Украина», однако этого его не спасло. Националисты ударили коммерсанта, назвали «сепаром» и пообещали, что его заведение работать не будет.

«Ещё раз увижу вас открытыми – вы здесь работать не будете. Потому что вы – ё**ные сепары, ты меня услышал? Эта контора работать здесь не будет, потому что это сепарня е**чая», – «попрощались» с пострадавшим нацисты.

Напомним, накануне националисты этой же организации устроили беспорядки вокруг пункта обмена валют, предъявляя его охране примерно те же обвинения.