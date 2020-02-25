Вятрович назвал Зеленского вместе с командой одиотами-социопатами

25.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский, как и большинство политиков новой украинской власти, являются «идиотами». По крайней мере, так их бы назвали в Древней Греции.

Об этом в эфире 5 канала заявил одиозный экс-глава Украинского института национальной памяти, депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что абсолютное большинство представителей новой власти вообще очень нечетко понимают, что такое государство, что такое государственные институты, что такое государственные традиции.

Это видно по поведению Зеленского, видно по поведению членов правительства, парламентариев. Это люди, очень часто, случайные в политике, которые не имеют не то, что какого-то политического опыта – даже гражданского опыта.

Это люди, которые, возможно, достигали какого-то успеха в своих каких-то сферах в бизнесе или культуре, в развлекательных шоу и так далее, но были очень далекими от каких-то общественно-политических процессов.

Посмотрите, сам Зеленский признался, что первые выборы, на которые он пошел голосовать, были в 2014-м году. То есть, это мужчина, которому тогда было уже 40 лет, он впервые пошел голосовать на выборы.

Я напомню, что в Древней Греции гражданин, который не пользовался своими политическими правами, имел определенное определение, он назывался «идиот». Это человек, который вне общины, вне политики.

Так вот, абсолютное большинство тех, кто сейчас представляет новую власть, это те люди, которые не интересуются этими общественно-политическими процессами, были абсолютно в стороне от них», – злится Вятрович.