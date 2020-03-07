07.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Вятрович объявил «ерундой» цветы и подарки женщинам на 8 Марта




Украина должна отменить выходной день 8 марта, чтобы не быть похожей на Российскую Федерацию, Анголу и Азербайджан.

Об этом киевскому журналу «Новое время» заявил экс-директор Украинского института нацпамяти, депутат ВР Владимир Вятрович, отвечая на вопрос о своем отношении к празднованию международного женского дня.

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«Считаю, что 8 марта не должно быть выходным. А сам день следует использовать, чтобы напоминать о необходимости отстаивания равных прав женщин. Нужно понимать, что именно страны, в которых 8 марта — выходной, далеко не те государства, которые могут служить примером для подражания в соблюдении прав женщин — это Россия, Азербайджан, Ангола и т. п.», – сказал одиозный историк.

«А дарить женщинам исключительно в этот день цветы или какие‑то подарки считаю ерундой и определенным пренебрежением к ним, – считает Вятрович. – Ведь женщины, как и мужчины, стоят того, чтобы их уважали ежедневно. А не выбирали для этого какой‑то определенный день, чтобы выразить уважение человеку только за его принадлежность к определенному полу».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Вятрович похвасталя, что изобрел рентген для выявления «щупалец русского мира», к которым он отнес Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.

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