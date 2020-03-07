Большинство украинцев согласны возобновить поставки воды в Крым

07.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если украинская власть решится пустить воду по Северо-Крымскому каналу, то вспыхнут масштабные протесты.

Об этом пишет киевский интернет-еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание приводит данные социсследования, проведенного «Нью Имидж Груп» с 13 по 23 февраля 2020 года по заказу Украинского института будущего.

Каждый третий респондент (35%) поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, поскольку «там наши люди, этого требует гуманитарная и экологическая ситуация». Еще 17% поддерживают идею «воду можно продавать, это выгодно».

При этом 27% не поддерживают идею возобновления поставок воды в Крым, поскольку это «облегчит России содержание оккупированного Крыма. Россия сама должна решать проблемы с водой». Еще 13% не поддерживают возобновления водоснабжения, потому что это фактически будет признанием Крыма российским и отказом от него.

При этом автор публикации, одиозная киевская пропагандистка Валентина Самар, поддерживающая аресты журналистов и называющая их «ценным обменным фондом», сожалеет, что в 2014 году Украина сразу же вместе с водой не перекрыла поставки в Крым электроэнергии и продовольствия.

Автор считает, что только прекращение поставок электроэнергии привело бы к тому, что «кремлевский блицкриг с «референдумом» и «вхождением в РФ» Крыма и Севастополя не произошел бы».

«Но с Петром Порошенко и другими лидерами сцены Майдана договорились, — и Украина поставляла электроэнергию «Крымскому федеральному округу», завозила на территорию фейковой «СЭЗ «Крым» товары на миллиарды долларов вплоть до осени 2015 года, дав возможность Путину обустроить на захваченном полуострове новую мощную военно-морскую базу. Этот поток остановила лишь Гражданская блокада, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа и поддержанная переселенцами из Крыма и бойцами добробатов», – пишет пропагандистка.

При этом она открыто угрожает власти за возможное возобновление поставок воды.

«Если правительство Зеленского на это отважится, – оно получит невиданные акции протеста, в которых сойдутся очень разные, но одинаково злые на власть последних лет люди», – резюмирует Самар.

Отметим, что в Киеве периодически поднимают вопрос о возобновление водоснабжения Крыма. Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях новый украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что не против поставок воды в Крым.

Правда, буквально на следующий день он дезавуировал свои слова.