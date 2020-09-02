Вятрович объявил Украину «советско-немецкой жертвой»

02.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина якобы является «жертвой» войны между нацисткой Германией и СССР.

Об этом, выступая с трибуны Верховной рады заявил одиозный националист, депутат и экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вятрович подчеркнул, что в этот день, 2 сентября, закончилась Вторая мировая война, в которой Украина потеряла десять миллионов жизней.

«Украина оказалась в самом эпицентре этой страшной войны. Лишенная государственности после поражения украинской революции, она стала полем боя между нацистской Германией и коммунистическим Советским Союзом, которые сеяли разрушение, смерть, грабеж, прибегали к депортациям и массовым убийствам. Украина потеряла в этой войне десять миллионов человек», – заявил Вятрович.

Националист также похвалил боевиков УПА, которые в годы войны якобы боролись за Украину.

«В вихре войны возродилась Украинская повстанческая армия, которая подняла флаг борьбы за независимость. Борьба УПА стала продолжением украинской революции и вдохновляла потомков, которые, в конце концов, обрели независимость в 1991-м году», – сказал депутат