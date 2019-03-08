Вятрович ответит за всё

08.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Возглавляемый галичанином Владимиром Вятровичем «Институт национальной памяти Украины» занимается «распилом» бюджетных денег под прикрытием «декоммунизации».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Берлине, все это хорошо знают, стоит памятник солдату-освободителю. И никто даже не поднимает дискуссию ни на городском, ни на общегосударственном уровне сносить его. Это не единственный город, где стоит такой памятник.

Второе, я верю в символизм. Заметьте, попытались снести памятник (Монумент славы во Львове – ред.), вроде бы как он стоял в очень ветхом состоянии, сносили ночью и с третьей попытки. Знаете, когда история сама отвечает, город сам отвечает его вандалам и говорит, что этого делать нельзя. С третьей попытки», – рассказал Раимов.

Он прогнозирует, что Вятрович будет отчитываться перед новой властью о выделенных из бюджета средствах на декоммунизацию и прочие новшества.

«Вот, после того, как он за каждую копейку отчитается, можно будет переходить к разговорам об идеологии, а не то, чем они там занимаются, распиливая миллионные бюджеты, десятки миллионов», – подчеркнул Раимов.

«Говоря о Восьмом марта, видите, мы больше говорим о Вятровиче, мне кажется, это скоро его праздник будет! Я не знаю, я допускаю, что его в детстве обижали девочки, я допускаю, что у него есть какие-то внутренние психологические проблемы. Потому что, когда по всему миру все политики от Хилари Клинтон до канцлера Германии говорят о правах женщин и Восьмое марта берётся как пример дня, когда эта тема артикулируется – нельзя этого забирать.

Но если речь идёт о том, что мы должны отличаться от России – не высоким уровнем экономики, не отсутствием коррупции, не заселённостью украинских городов», – добавил Дмитрий Раимов.