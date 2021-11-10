Киевский журналист Подлуцкий: «Путин знает лучше. Донбасс уже не вернуть»

Новости Украины

Москва имеет такое количество агентов в силовых структурах Украины, что президент России Владимир Путин более осведомлен о происходящем в Киеве, чем само украинское руководство.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife.TV» заявил соучредитель портала «Киеввласть», вице-президент Агентства журналистских исследований Антон Подлуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что на нас напала Россия, является нашей проблемой. Мы своей слабостью и импотенцией позволили напасть на себя и отжать Крым, и уже по факту и Донбасс, потому что выборы на Донбассе невозможны и после этого уже всё, мы эти земли не вернём. У нас отожрали кучу территорий, потому что при Ющенко и Януковиче мы демилитаризировались. Позапускали российские ФСБ и ГРУ в наши спецслужбы, и кстати до сих пор их оттуда не вычистили. Буквально пару месяцев назад Сергей Рахманин сказал прямым текстом, что когда мы принимали закон о запрете двойного гражданства, особенно с Россией, для сотрудников спецслужб, главное сопротивление шло из СБУ и ГУР. Подозреваю, что товарищ Путин в Кремле лучше, чем мы, знает обо всём, что происходит на Украине. Ребята, кто нам доктор?», – сказал Подлуцкий.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что сценарий выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР будет перенесен на Украину и Белоруссию .

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия имеет статус US Person – этот термин используется в отношении него как гражданина США , что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya.