Вятрович выпустил ролик о Мазепе

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пропагандистский “Институт национальной памяти” Владимира Вятровича представил ролик о гетмане Иване Мазепе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба УИНП.



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В сообщении говорится, что в этом году Украина отмечает 380-летие со дня рождения гетмана Ивана Мазепы.

“Он стал одной из ключевых фигур Полтавской битвы, которая состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года между войском короля Швеции Карла XII и казаками с одной стороны и армией московского царя Петра I с другой. Эта битва была отчаянной попыткой Мазепы сохранить суверенитет и европейский курс Украины. А для России она стала одной из ключевых идеологем насаждения “русского мира” и формирования мифа об Иване Мазепе только как о “предателе”, – отметили в Институте.

Накануне этой даты Украинский институт национальной памяти совместно с одной из продакшн студий представят социальный видеоролик, в котором Мазепа предстает как фигура мирового масштаба.

“Подчеркивается прежде всего его роль в развитии образования, культуры, европейское свободолюбие, которое до сих пор вдохновляет поэтов, художников, композиторов по всему миру”, – отметили в Институте нацпамяти.

Ролик вышел в серии “Люди эпохи”. Ранее в этой серии вышли видеоролики к юбилеям Людмилы Старицкой-Черняховской, Евгения Сверстюка и Симона Петлюры.

Напомним, Вятрович сейчас баллотируется в Раду по списка партии Петра Порошенко “Европейская солидарность”, который рискует пролететь на выборах из-за низких рейтингов.