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21.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Русская Весна, Украина
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Вятрович запустил флешмоб «Нет Русской весне-2019»

Глава занимающегося фальсификацией истории Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович запустил флешмоб с призывом к участникам президентских выборов воздержаться от использования силы, поскольку такой сценарий будет выгоден России.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как гражданин Украины требую от украинских политиков четкого заявления: любое использование силы до, во время и после выборов – это российский сценарий завоевания Украины. Нет «Русской весне» 2019», – написал Вяторович.

Напомним, ранее политолог Ростислав Ищенко заявлял, что кандидаты в президенты Украины, поддерживаемые беглым украинским олигархом Игорем Коломойским, готовят силовое свержение Порошенко.

 

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