Вятровичу и Дробовичу обещают скамью подсудимых

25.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине наблюдается полное попустительство разгулу нацизма, что проявилось в отмене запрета на демонстрацию атрибутики гитлеровской дивизии СС «Галичина».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно говорить всё что угодно, можно использовать в своих корыстных целях всевозможные суды и прочее, тем более, запуганных судей, но это не меняет сути вопроса. Есть история, есть исторические документы, есть, в конце концов, Нюрнбергский трибунал и его приговор, согласно которому, все подразделения, участвовавшие в организации СС, являются преступными. Таким же подразделением является дивизия Ваффен СС Галичина, точка.

Теперь, что касается вопроса нацификации украинского общества, это не только те эмблемы, которые выносят в день рождения Степана Бандеры на улицы городов наших, в том числе и Киева. Это и другие символы, которые, например, культивируются в таких организациях, как «Национальный корпус», «Азов» и другие, причём они все законные. Они все утверждены и зарегистрированы Министерством юстиции. А «Нацкорпус» – это вообще у нас партия, зарегистрирована в Минюсте.

Так вот, они используют вот такие руны. Эти руны использовали, например, во 2-ой бронетанковой дивизии СС «Das Reich». Теперь, развернув визуально эту руну, её использует «Азов», причём, они комбинировали в течение ряда лет. Они использовали эту эмблему в различной изометрии. Но, в конце концов, пришли к тому, что эти руны похожи на две молнии, лигатуру СС, которая использовалась немецким фашизмом в годы Второй мировой войны, то есть от этого никак нельзя откреститься», – сказал Дудкин.

«Мы все образованные люди, мы все понимаем, откуда это идет. Поэтому все решения судов, которые пытаются заморбличить, завязать, замазать присутствие и принадлежность этих организаций к нацистским формированиям, ничего не имеют под собой общего, и должно рассыпаться в любых инстанциях. И что самое главное украинское общество это понимает», – добавил эксперт.

«А почему так раздражает советская символика, которая при гораздо меньшем проявлении вызывает сразу ряд судебных исков, зашквары со стороны радикалов и так далее?» – спросила телеведущая.

«Ну, это естественно, заказуха Запада, потому что сейчас идет колоссальная кампания по дискредитации Великой Победы, в том числе и украинского народа в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны, – объяснил Дудкин. – Поэтому нужно, что-то с этим делать».

«Идёт массовая переписка истории, массовое вычеркивание и вымарывание отдельных исторических фактов, которые присутствовали, целый пласт этих фактов. И этим, в частности, занимается наш Институт национальной памяти, господин Вятрович и Дробович (бывший и действующий директор института нацпамяти – ред.) Я им пожелаю на этом поприще успеха, потому что в будущем они будут всё-таки отвечать перед законом и совестью украинского народа», – подытожил эксперт.