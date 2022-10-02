Выборы в Боснии: Две главные интриги

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В Боснии и Герцеговине (БиГ) проходит голосование на всеобщих выборах, особый интерес вызывают их результаты в Республике Сербской (одном из двух энтитетов БиГ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В воскресенье, 2 октября, граждане БиГ голосуют за членов Президиума (своеобразного коллективного президента) и членов Палаты представителей Парламентской Скупщины (нижней палаты парламента) страны. Кроме того, в этот день проходят выборы президента и вице-президентов в Республике Сербской, депутатов Народной Скупщины (парламента) Республики Сербской, а также выборы парламента Федерации Боснии и Герцеговины (второй энтитет БиГ).

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На выборах в Боснии и Герцеговине есть две главных интриги.

Во-первых, удастся ли члену Президиума БиГ от хорватского народа Желько Комшичу, который на самом деле представляет интересы мусульман-бошняков, сохранить за собой этот пост. Хорватские политические силы выдвинули единым кандидатом в члены Президиума Бояну Кристо, однако вследствие особенностей избирательного законодательства в Федерации БиГ всё могут решить голоса бошняков, которых в несколько раз больше, чем хорватов.

Во-вторых, какими будут результаты выборов в Республике Сербской, на пост президента которой баллотируется лидер сербов БиГ, ныне член Президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик. Он лидирует в рейтингах, и в его личной победе никто не сомневается, однако вопрос в том, удастся ли его партии, Союзу независимых социал-демократов, опять сформировать правящую коалицию в парламенте РС.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Милорад Додик в интервью «Спутник Сербия» заявил, что Республика Сербская может поставить вопрос о своей независимости от Боснии и Герцеговины, если это государство не вернётся к конституционному порядку.