Выборы в Черногории: страной продолжат управлять западные посольства

В Черногории 11 июня состоялись досрочные парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала партия нового президента страны, ставленника Запада Якова Милатовича, – Движение «Европа сейчас» (ДЕС).

Независимо от формата будущей правящей коалиции, новое правительство Черногории, как и несколько предыдущих, будет сформировано под диктовку западных посольств, и антироссийский курс этой балканской страны останется без изменений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Досрочные парламентские выборы объявил предыдущий президент Черногории Мило Джуканович, который правил этой сначала югославской республикой, а потом независимой страной с 1989 года. Джуканович рассчитывал переизбраться на второй срок, и с этой позиции обеспечить своей Демократической партии социалистов (ДПС) возврат к власти, которую она потеряла после парламентских выборов в августе 2020 года.

Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Мило Джуканович во втором туре президентских выборов 2 апреля проиграл Якову Милатовичу, а сформированный на основе ДПС блок в ходе парламентских выборов занял второе место, набрав 68 тысяч голосов (23,2%, 21 мандат). Для сравнения: в августе 2020-го аналогичный блок получил почти 160 тысяч голосов.

При этом Движение «Европа сегодня» (ДЕС), которое возникло в минувшем году, получило 77 тысяч голосов (25,6%, 24 мандата) – лишь на 21 тысячу меньше, чем Яков Милатович в первом туре президентских выборов.

Третье место заняла про-сербская коалиция «За будущее Черногории» с 45 тысячами голосов (14,7%, 13 мандатов). Однако в целом показатели политических сил, выражающих интересы этнических сербов, можно назвать катастрофическими. В 2020-м коалиция с таким же названием получила более 133 тысяч голосов – то есть нынешний результат – в три раза хуже.

Конечно, свою роль в этом сыграл самостоятельный поход на выборы бывшего министра юстиции Владимира Лепосавича, который в 2021 году был отправлен в отставку за то, что отказался признать трагедию в Сребренице «геноцидом бошняков». Его движение «Справедливость для всех» получило лишь 2,8% голосов, и не попало в парламент.

Вторым ударом по про-сербским силам Черногории был арест в начале апреля мэра приморского города Будва Мило Божовича, который был одним из ключевых деятелей блока «За будущее Черногории». Его обвиняют в связях с организованной преступностью, однако никаких следственных действий до сих пор не происходило.

При этом соратники Божовича уверены, что того бросили за решётку именно с целью снизить электоральные результаты его политической силы. Это в значительной мере удалось: в Будве, где на местных выборах в октябре минувшего года блок «За будущее Черногории» получил 51% голосов, на парламентских выборах за него проголосовали только 25,5% избирателей.

Арест Божовича оправдывал нынешний и.о. премьера Черногории Дритан Абазович, партия которого (УРА) приняла участие в выборах вместе с «Демократами» экс-спикера парламента Алексы Бечича. Их блок набрал 39 тысяч голосов (12,5%, 11 мандатов) – тогда как в 2020-м эти партии вместе получили 73 тысячи голосов.

При этом Дритана Абазовича не стоит сбрасывать со счетов. Хотя после выборов 2020 года его политическая сила имела всего 4 места в правящей коалиции из 41-го депутата, именно Абазович стал ключевым переговорщиком с западными посольствами в процессе формирования нового правительства Черногории. Политик получил в нём должность первого вице-премьера и куратора всех силовых ведомств. В стране тогда шутили, что Здравко Кривокапич работает премьер-министром в правительстве Дритана Абазовича.

А в феврале 2022 года, когда правительство во главе с Кривокапичем было отправлено в отставку, Абазович заручился поддержкой Джукановича и занял кресло премьера. Причём когда парламент в июле того же года выразил вотум недоверия уже правительству Абазовича, тот остался у власти в статусе и.о. премьера. Поддержка западных посольств оказалась сильнее, чем законы и Конституция Черногории.

Сам же Здравко Кривокапич на выборах публично поддержал Движение «Европа сегодня», основанное двумя министрами его правительства – упомянутым Яковом Милатовичем и Милойко Спайичем, возглавившем список ДЕС.

Спайич и Кривокапич

А в понедельник, 12 июня, Кривокапич заявил, что новая правящая коалиция должна быть сформирована на основе ДЕС и блока «За будущее Черногории» (вместе у них 37 мандатов из 41 необходимого) с привлечением партий национальных меньшинств (мусульман-бошняков, албанцев и хорватов, у которых вместе 10 мандатов).

При этом, по словам Кривокапича, ни в коем случае не следует приглашать в коалицию Абазовича, который «очень плохо себя показал до этого времени». Милойко Спайич тоже заявил, что партия УРА ранее проявила себя как «ненадёжные союзники», а с ДПС сотрудничество невозможно по политическим причинам.

С другой стороны, в случае угрозы быть выброшенным на обочину политики, этнический албанец Дритан Абазович вполне может найти общий язык с Мило Джукановичем, в блоке которого есть албанская партия DUA. Вместе у Джукановича и Абазовича 32 места в новом парламенте, что вместе с 10 мандатами нацменьшинств достаточно для формирования большинства.

В свою очередь, лидер блока «За будущее Черногории» Милан Кнежевич выразил готовность сотрудничать в парламенте со всеми, кроме соратников Джукановича. Однако если про-сербские политические силы и войдут в новую правящую коалицию, то явно на тех же условиях, что и в 2020 году – не получив никакого влияния на правительство. Но тогда блок «За будущее Черногории» занял первое место с 32,55% голосов, потому его номинальному лидеру Здравко Кривокапичу западные посольства позволили занять пост премьера – лишив его реальных полномочий. А с 14,7% голосов ныне политическим представителям черногорских сербов не светит ничего, кроме «права» без каких-либо дискуссий поддерживать победителей.

Коллективный же Запад победители парламентских выборов в Черногории вполне устраивают. Миссия ОБСЕ уже признала их «конкурентными и свободными» (при этом в 2020-м, когда первое место занял про-сербский блок, претензий у западных наблюдателей была масса). А официальный представитель Еврокомисии Питер Стано заявил – мол, в Брюсселе надеются, что новое правительство Черногории продолжит «согласованную с ЕС внешнюю политику», то есть будет и далее присоединяться ко всем антироссийским санкциям.

Кроме того, ныне Брюссель требует от всех стран-кандидатов (Черногория имеет этот статус с 2010 года) введения визового режима с Россией. Новое правительство Черногории вполне может на этой пойти – хотя это будет мощнейшим ударом по туристической отрасли страны. Ведь, несмотря на отсутствие прямых авиарейсов из РФ на протяжении нескольких последних лет, сотни тысяч россиян каждое лето приезжают на черногорское побережье Адриатического моря, в том числе в принадлежащие им дома и квартиры.

Кроме того, обсуждается и введение ограничений на право граждан РФ получить (продлить) вид на жительство в Черногории на основе владения недвижимостью в этой стране. При этом потенциальными жертвами подобного решения станут в массе своей «либералы», которые и составляют большинство российской общины в Черногории.