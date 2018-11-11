«Явка на выборах в Донбассе – выше чем в других регионах России»

11.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Прибывшие в Донбасс международные наблюдатели высоко оценили выборы в ДНР. Об этом они заявили в ходе пресс-конференции в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что бы я мог отметить, если сравнивать выборы в ДНР и в других регионах РФ… На мой взгляд, активность и явка избирателей даже выше, чем в некоторых регионах России. Здесь, в Донецке, понимают то, насколько важны эти выборы для народной Республики», – отметил сенатор Сергей Цеков.

Его коллега Ольга Ковитиди также отметила высокую явку, которая по состоянию на 12.00 составила 40,3 процента.

«Выборы являются существенным элементом государственного строительства. Тот ход выборов, который мы сегодня видим, в очередной раз подтверждает то, что Республика состоялась», – подчеркнула она.

«Я поздравляю ДНР с её независимостью и тем, как они организовали эти выборы», – отметил депутат парламента Бельгии Ян Пенрис.

Французский наблюдатель Ксавье Моро заявил, что избирательная кампания в ЛДНР проводится правильно, несмотря на протесты Киева.

«К сожалению, они не уважают Минские соглашения, потому мы считаем правильным что ДНР сама организовала свой выбор», – заявил французский гость.

Экс-заместитель министра обороны Греции Костас Исихос отметил, что сегодня взгляды всей Европы прикованы к ДНР. «Взгляды Европы и всего мира сегодня направлены на Донецк и Луганск… Этот демократический путь, по которому вы сегодня следуете, должен стать уроком для европейских стран», – сказал наблюдатель.