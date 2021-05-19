Выборы в Думу и статус Крыма – как будут «кошмарить» Россию по методичке Rand

19.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Оспаривание российского статуса Крыма и легитимности предстоящих выборов в Госдуму будут основными направлениями атаки Запада против РФ в ближайшие месяцы.

Такой прогноз озвучил политолог Денис Денисов в ходе лекции в Крымском федеральном университете, посвященной провокациям, которые осуществляет против России американская корпорация Rand (некоторые СМИ ее называют «теневым ЦРУ»).

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Эксперт обратил внимание на недавний доклад Rand Corporation, где авторы предлагают воздействовать на Россию через так называемые «правозащитные организации» в ходе грядущей думской кампании.

«С точки зрения корпорации «Рэнд», только западные организации имеют монополию на то, чтобы оценивать, честные выборы или нечестные. В этом отношении наши предстоящие парламентские выборы будут очень важны», – сказал Денисов.

По его мнению, концепции информационных атак на Россию, предложенной Rand, соответствует и запущенный на Украине проект «Крымская платформа», целью которого является оспаривание российского статуса полуострова.

«После доклада Rand прошел месяц, и появилась идея «Крымской платформы». Она может стать новым объединением государств антироссийской направленности. Крым будет использоваться как повод для новых санкций, новых ограничений. Тема, к сожалению, бесконечна для наших противников западных», – сказал Денисов.

Отдельного внимания заслуживает призыв «Рэнда» оказывать давление путем постоянной угрозы ядерной войны.

«Замечательная» рекомендация…То есть, люди на полном серьезе считают, что риск угрозы ядерной войны – это допустимая вещь. И у них даже не появляется мысль, что в случае, если этот сценарий будет реализован, то уже больше не придется писать аналитические доклады! Но с точки зрения современной политики Соединенных Штатов и их «мозговых центров», которые эту политику обслуживают, подобные сценарии вполне являются приемлемыми!» – подчеркивает Денисов.

Ранее либеральные СМИ устроили скандал из-за проведения аналогичной лекции в Смоленске. Контролируемое беглым олигархом Михаилом Ходорковским издание «Открытые медиа» возмущалось тем, что перед студентами вуза выступили «участники ток-шоу Владимира Соловьева».