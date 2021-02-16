Выборы в Косово. Балканы остаются пороховой бочкой Европы

16.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Итоги досрочных парламентских выборов в Косово, где праздновали триумф сторонники «Великой Албании», не будут способствовать нормализации отношений между Приштиной и Белградом.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» приходит директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист. Ру Олег Бондаренко.

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По его словам, нельзя исключить коалицию между партией «Самоопределение», возглавляемой, осужденным в свое время на 15 лет за борьбу против Югославии Альбином Курти, и партией «Альянс за будущее Косово», которой руководит экс-боевик Рамуш Харадинай.

«С учетом того, что и Курти, и Харадинай имеют репутацию открытых радикалов и ни на какие уступки Вучичу явно идти не собираются, скорее всего диалог о нормализации отношений Сербии со своим формально автономным краем в 2021 году будет в значительной степени заморожен. Поздравивший сербского лидера с отмечаемым 15 февраля Днем государственности Сербии новый американский президент Джозеф Байден открытым текстом пожелал ему «скорейшего признания Косово», что, разумеется, вызвало взрыв негатива в Белграде», – отмечает эксперт.

Он напоминает, что Россия неоднократно заявляла о готовности признать любое решение косовского вопроса, соответствующее интересам Сербии, но при этом официально по-прежнему поддерживает резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, согласно которой Косово считается частью Сербии в составе уже не существующей Югославии.

«Аналогичным образом статус Косово закреплен и в сербской Конституции. Так что без серьезнейших уступок Белграду со стороны Приштины ни о каком даже теоретическом «признании административных границ» речи быть не может. А с новым тандемом приштинских правителей скорее можно рассчитывать на новую эскалацию, чем на компромиссы. Увы, Балканы еще долго будут оставаться пороховым погребом Европы», – резюмирует Бондаренко.