Выборы в Одессе: Когда даже сам Стивен Кинг отдыхает

20.07.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, я прекрасно вас понимаю — вам таки интересно, как мой город воспринимает всю эту трагикомическую катавасию с внеочередными парламентскими выборами. И я вам таки расскажу, только не обижайтесь на меня за неожиданные ассоциации с литературой! Потому как — проще иногда вспомнить умную книгу, чем цитировать продажных дураков, совершенно напрасно считающих всех глупей себя!

Итак, начнем…

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Первое, что меня (а только ли меня?!) «веселит» в самом худшем смысле этого слова— так это те абсолютно фантастические бредни, что озвучивали всё это предвыборно-агитационное время господа-панове социологи вкупе с примкнувшими к ним политолух…, пардон, политологами. Бескорыстно ли — решайте сами!

Смысл всех их псевдокомпетентных спичей заключается в том, что, дескать, без всякого сомнения, не меньше половины голосов получит партия «Слуга народа», сиречь — еле-еле оформившийся проект новоявленного президента Зеленского, не имеющий ни реальной программы, ни — серьёзной команды опытных профи.

Стоп, громадяне, а кто сказал, что абсолютно ситуативный успех клоуна Вовы, коему дали авансом те самые 75% только для того, чтобы не допустить возвращения к власти упыря и ворюги Порошенко, хоть как-то серьезно можно коррелировать с потенциальной победой его явно выморочной партии, сколоченной из «того, что было»?! – Тем паче, даже за свой совсем недолгий срок пребывания у власти, сей коронованный паяц уже четко показал всю лживость предвыборных обещаний. Нет ни мира на Донбассе, и, более того, чем дальше, тем больше начинает он бряцать ржаво-кровавым оружием своих предшественников, причем — не контролирув явно выходящую из подчинения «главковерха» армию, не говоря уж о нацистских «добробатах», ни — реальной политики примирения внутри страны.

Скорее, чем дальше, тем больше склоняется «всенародный избранник и миротворец» к почти прямому повторению гнилой, смердящей нацизмом, риторики … того же Порошенко.

Зато — есть абсолютно комическое и непристойное поведение первого лица государства, похожее на махровую дурь Хрущева времен его закономерного заката. Глупая и напрочь некомпетентная грубость, когда «карманный бонапартик» просто-напросто хамит подставленным ему лукавыми референтами чиновникам, в суть дела не вникая и смеша и страну, и весь мир…

И после этого вы будете мне рассказывать, что его партия, состоящая из старых и абсолютно не имеющих опыта управления, корешей нового гаранта, и не менее старых прохвостов былых времен, получит столь мощную поддержку народа, да еще и в Одессе, где люди все-таки, еще не совсем отупели и потеряли свой здоровый прагматизм?!

И, даже принимая во внимание непременный админресурс, не будем забывать — сменить тех, кто реально может его использовать в районах, он никак не успел. Ведь не губернаторы сегодня «рулят» на местах, а те местечковые олигархи, которых он уж никак не контролирует в глубинке после реформы местного управления и укрупнения громад! А их интересы вовсе не обязательно совпадают с пожеланиями Зеленского. Скорей — отнюдь нет.

А теперь — поговорим о совсем уж смешном и грустном. Раскол оппозиции на «Зажитейских» бывших оппо-блоковцев Бойко, вечного «кума» Медведчука и старого жулика Рабиновича супротив «Доверяшек-деловаров» Вилкула, Мураева и компании мэров, где ярко засветились наш Труханов и харьковский Кернес, четко показал: оппозиция, мягко говоря, еще та… Как всегда, она меркантильна и мелочна. Как всегда — ставит во главу угла не интересы страны и избирателей, но свои амбиции и алчные преференции…

Но, тем не менее, за нее люди все-таки, будут голосовать. Просто потому, что лучше уж дать возможность своим (прежде всего — каким-никаким, а законно избранным мэрам), продолжать как-никак, но делать свое дело, чем — допустить к власти темных и довольно-таки, сомнительных даже не лошадок, а сивых меринов! Шо маемо, люби друзи и прочие компатриоты!

И, брезгливо пропустив всю шоблу нациков типа «Свободы» и порошенковских уродов с гройсмановскими фраерами и юлькиными марвихерами, ибо пусть о мертвых пишут мертвые и галичане, перейду к той части нашего скромного обзора, что касается как раз Стивена нашего Кинга.

…Или вы не читали знаменитый роман американскогор мастера ужаса «Оно»?! – А если даже и не читали, то наверняка видели хоть одну из его ныне многочисленных экранизаций. Там, как вы помните, древнее чудовище столетиями убивало детишек, заманивая их в облике клоуна. И непременными атрибутами сего монстра были… красные воздушные шарики!

Право, умри, Стивен (шоб ты жил еще сто лет и творил!), но лучшего попадания в нашу украинскую ситуацию я не видел ни у кого! Только — у нас все еще круче! – Один клоун таки пришел ко власти, а другой — своими шариками пытается охмурить не только детишек, но и вполне взрослых доверчивых особей!

Вы конечно поняли — второй инфернальный клоун «Пеннивайз» – это Анатолий Шарий. Блогер с репутацией майдауна аж со времен первой, оранжевой «революции», запятнанный в совсем недавнее время сотрудничеством с неонацистами-карателями «Азова» и призывами к «единству Украины», а ныне — вдруг, изображающий абсолютно незапятнанного журналиста и оракула, ни от кого помощи не получающего. Право, не знаю, чему тут больше дивится — наглости ли сего самовлюбленного проходимца, пытающегося доказать, что столь масштабная рекламная кампания прошла по всей Украине за его «честные карманные деньги», либо — наивности тех, кто поверил в это, надеясь на пришествие очередного «мессийки». Не говоря уж о продажности его пособников и прихлебателей. Ведь даже при самом приближенном рассмотрении ясно — сей прожект — это и попытка разобщения оппозиционного электората, и — проба той части местного алчущего власти и прибылей бизнеса, что жаждет урвать свой кровавый кусок от тела агонизирующей Украины.

Одним словом, так и хочется вспомнить мне напоследок еще один роман дядюшки Кинга. «Необходимые вещи». Или его экранизацию с великим Максом фон Зюдовом в роли старого дьявола. Помните — там сей лукавый демон завоевал и стравил между собой обитателей целого городка. Он предлагал его жителям те вещи, о коих они мечтали всю жизнь. Только, чтобы получить их почти даром, должны были наивные люди сделать мелкую пакость своим соседям. А в итоге, предметы их мечтаний оказывались трухой и хламом. Зато зло, принесенное ближним — было весьма конкретно и болезненно… В общем, труба городку настала при активном участии его же обитателей. Наивных, алчных, склочных и продажных…

Или мы такие же, а, уважаемые граждане извечно прагматичной Одессы и где-то, все-таки, не совсем потерявшей остатки разума. Украины?