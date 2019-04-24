Выгодный для России исход парламентского кризиса в Молдове маловероятен

24.04.2019, Москва, Елена Острякова

Социалистическая партия нынешнего президента Молдовы Игоря Додона, который позиционирует себя как пророссийского политика, не сможет создать в парламенте страны коалиции проевропейским блоком ACUM.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Алексей Мартынов.

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«Исключать ничего нельзя, но шансы невелики, поскольку, как мне представляется, ACUM не позволит пойти на подобные вещи Брюссель. Просто запретят. Они уже недвусмысленно на это указали. Социалисты скорее с партией Плахотнюка (Влад Плахотнюк, олигарх, считающийся «хозяином Молдовы» — ред.) вступят в коалицию. Там нет никаких преград, хотя политически выглядит не очень красиво — в Москве будут недовольны», – сказал Мартынов.

Он полагает, что даже в случае объявления Додоном внеочередных парламентских выборов основным выгодополучателей окажется снова Демократическая партия Плахотнюка.

«Мне кажется межфракционная коалиция невозможна. Скорее Плахотнюк докупит нужных ему 10-11 депутатов из фракции из социалистов и ACUM. Или же он посчитает, что ему выгоднее набрать простое большинство на досрочных выборах. К следующим парламентским выборам будут укрупнены одномандатные округа, соответственно уменьшится количество депутатов. Поэтому партия Плахотнюка вместе с одномандатниками и подконтрольными спойлерами легко получит большинство», – сказал Мартынов.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Молдове в феврале, социалисты набрали 35 мандатов, демократы — 30, ACUM – 26. Еще 7 мандатов у подконтрольной Плахотнюку партии «Шор». Депутаты до сих пор не начали работать, потому что не могут создать коалицию.