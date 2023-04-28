Выйдет ли из украинского Табачника хороший единоросс?

Прочитал, что в Запорожской области неожиданно «всплыл» с намерением номинироваться в региональные депутаты по спискам «Единой России» Дмитрий Табачник – один из тех людей, значение которых в домайданной Украине выходило далеко за рамки формально занимаемых должностей.

В начале первого президентства Кучмы этот человек несколько лет был фактически вторым лицом во власти, которую ее противники за глаза называли «димократией». В это время амбициозный глава АП Табачник настолько возвысился, что пролоббировал производство самого себя – нигде не служившего штатского штафирки – в полковники. Звание это у него потом, естественно, отобрали.

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После нескольких лет опалы и безвестности Табачник обнаруживает себя в окружении шедшего вверх по карьерной лестнице Януковича, став при нем бессменным министром образования, вице-премьером по образованию и науке и заведующим этими сферами в парламенте от ПР.

Фактическую роль Табачника в этот период часто называют ролью «идеолога», но все же такая характеристика Табачника не совсем верна – идеологом он не был по причине отсутствия у принципиально безыдейного режима донбасских «прагматиков от большого бабла» какой-либо идеологии.

Табачник в интерьере «донецких» был скорее фронтменом – достаточно заметной, в меру благообразной и интеллигентной «говорящей головой», озвучивавшей определенную линейку тезисов и концентрировавшей на себе негатив со стороны оппозиционных к режиму националистов.

Когда сегодня вспоминают то время, нельзя не отметить что выбор именно Табачника на роль рупора «пророссийских» настроений юго-востока был довольно удачным.

По сути, он был эдаким связующим звеном, олицетворявшим преемственность между наивным русофильством эпохи раннего Кучмы, шедшего к власти с обещаниями «строить мосты с Россией» и теми же идеями, упакованными в красивую обертку американскими политтехнологами Партии регионов образца второй половины нулевых.

В политическом шапито имени Януковича тряпичная кукла Табачника играла роль антипода такой же тряпичной куклы по фамилии Анна Герман, которую называли неформальным куратором придворных украинофилов. В реальности же между этими полюсами никогда не было непримиримой вражды. Скорее уж, используя аналогию из грубоватой народной мудрости, глядя на публичные пикировки тех времен можно было сказать что-то вроде: «Е**ут друг дружку, а деньги – в кружку».

Став во главе образовательной сферы Табачник быстро столкнулся с невидимым саботажем бюрократического аппарата, который не позволил ему что-то принципиально менять в отлаженном механизме.

С другой стороны и Банковая четко давала понять, что никакого коренного разворота гуманитарной политики в «прорусскую» сторону от министра (а затем вице-премьера) тоже не требуется. Что требуется – так это создание словесной видимости таких перемен для избирателей ПР.

Формат для достижения этой цели был выбран тоже верный. Бесконечные публичные пикировки Табачника с видными националистами, подхватываемые СМИ и быстро становившиеся от частого повторения одиозными высказывания и инициативы министра, его расхватываемые критиками на цитаты острые публицистические антигалицкие «кирпичи» в главном «пророссийском» медиа тех лет газете «2000», периодические инциденты во время пресс-конференций, с нападениями молодых националистических активисток на Табачника – все это вместе взятое и создавало непередаваемую общественную атмосферу первой половины десятых годов.

Когда одна часть общества была свято убеждена в том, что «антинародный режим Януковича» проводит руками Табачника ползучую русификацию, а другой части общества регулярно подбрасывали кость надежды на то, что правильные слова из предвыборных агиток ПР о русском языке не останутся только словами.

Вот цитата из одного из табачниковских памфлетов той поры. С характерным названием «От Риббентропа до Майдана. Парадоксальные последствия внешней политики Сталина». В ней сановный автор отстаивал мысль о том, что Галицию можно безболезненно вернуть Польше, а Украина от этого только выиграет.

«Галичане практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины ни ментально, ни конфессионально, ни языково, ни политически. У нас разные враги и разные союзники. Более того, наши союзники и даже братья – их враги, а их «герои» (Бандера, Шухевич) для нас – убийцы, праотцы и пособники гитлеровцев. Таким образом, объединение Галичины с Украинской ССР объединило в одно административное, а затем и в государственное образование два разных народа – цивилизационных противников. При этом, если народы Великой Украины всегда были терпимы к галичанам, не вмешиваясь в их жизнь и не навязывая собственные ценности, то галичане при первой же возможности проявляли крайнюю агрессивность, не оставаясь перед насилием и массовыми убийствами, старались прочесать Украину под свой гребень».

Понятно, что такие радикальные пассажи ласкали слух тех, кто разделял эти мысли, не обладая чиновными возможностями автора. Но и только. В реальной же действительности за время руководства Табачником гуманитарной сферой не было сделано ничего из того, что ПР обещала избирателям. Ну, разве что, приняли пресловутый закон Кивалова-Колесниченко, утвердивший на Украине весьма кривым способом билингвизм, а попутно признавший русский на Украине языком нацменьшинств.

В унылой реальности министерство Табачника было занято в основном традиционными для украинской бюрократии «распильными схемами», в которых, если верить украинским антикоррупционерам, нашлось место не только саму Дмитрию Табачнику, но и фирмам его брата Михаила. Одним словом, когда мы произносим фамилию Табачник, нужно понимать, что это история не про идейность, а про карьеризм, коррупцию и конформизм.

Однако если с самим Табачником все более-менее понятно, то с его свитой не все так однозначно. Вокруг Табачника со временем сформировался пул действительно убежденной прорусской киевской интеллигенции. Тут можно вспомнить стартовавшее непосредственно перед вторым майданом и так и не взлетевшее по причине его победы детище одного из многолетних помощников Табачника – ныне широко известного в РФ политолога Ростислава Ищенко.

Я имею в виду созданный на базе небольшого сайта киевского публициста Андрея Ваджры «Альтернатива» одноименный политический клуб, объединивший больше сотни киевских русофилов, среди которых были люди с именами в СМИ и науке (журналисты Скачко и Чаленко, писатель Таксюр, академик Толочко и т.д.). Сегодня значительная часть этих людей уже покинула Украину и живет в РФ.

Про самого Табачника после победы Майдана ходили разные слухи. От «уехал в Израиль и принял тамошнее гражданство» до «скрывается в России». Сейчас вот прошла информация что он вроде бы все эти годы тихо и не отсвечивая жил в Крыму.

Впрочем, сам факт того, что автор остропублицистических текстов направленных против «галицкого фашизма» в одночасье замолчал и не выдал своего отношения к происходящему ни полусловом даже в тот относительно благополучный для украинских «эксов» период, когда из своих нор повылазили не менее одиозные соратники Табачника по правительству регионалов такие, как Лукаш и Портнов, говорит о многом.

Как примечателен и тот факт, что сегодня критикуют «второе пришествие Табачника» в основном «люди 2014 года» вроде волонтера-одессита Владимира Грубника или стрелковских «рассерженных патриотов». И чувствуется в этой критике определенная ревность. Мол, кто сделал для русского дела больше – мы или Табачник?

Вот только разнообразные «табачники», как продукт бюрократической среды, игроки куда более командные и встроенные в систему. В отличие от критиков-маргиналов со стороны, пускай и с заслугами.

Увенчается ли успехом нынешняя попытка Табачника войти на этот раз уже в российскую власть, я не знаю. Но думаю, что по своим базовым характеристикам из экс-регионала Табачника получился бы вполне аутентичный и годный член «Единой России». Недаром в период Януковича обе партии власти, что называется «дружили семьями».

Да и вообще, повторюсь: суровая правда жизни в том, что на новых территориях не только единороссы, но и другие партии будут укомплектованы экс-регионалами. Ну, возможно, кроме коммунистов. Других местных кадров там просто нет.

И не буду удивлен, если после выхода этого текста вдруг окажется, что история с Табачником нам привиделась, а на самом деле никто никого никуда не выдвигает и вообще. Что-то похожее недавно было с якобы назначением ветерана АТО и бывшего сотрудника украинского военкомата советником запорожского губернатора по военно-патриотической работе.

С другой стороны, если какие-то истории повторяются столь пугающе регулярно, значит, нет дыма без огня?