Выйти «в мир» или прекратить существование – в Киеве обозначили будущее Украины

28.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине остается два пути – осуществить свою мечту и стать «мировым лидером», либо окончательно расколоться и перестать существовать.

Такое мнение в эфире телеканала «Черноморская телерадиокомпания» высказал эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика», философ Сергей Дацюк, ранее горячо поддерживавший Майдан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что у Украины есть шанс не только справиться со своими проблемами, но и выйти на мировой уровень решения своих проблем, потому что иначе Украина не сохранится. Либо она приложит сверхусилия и выйдет на мировой уровень лидерства, предлагая социальные инновации, и получит шанс, либо у нас пойдет все так, как идет, и тогда мы расколемся на еще большее количество территорий и прекратим свое существование», – сказал он.

Напомним, ранее российский политолог Виталий Третьяков заявил, что Москве не стоит препятствовать победе Петра Порошенко на выборах президента, единственный выход из нынешнего кризиса – это дать властям Украины самим разрушить свою государственность.