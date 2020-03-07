Выход Байдена на первое место оборачивается новыми неприятностями для Украины

07.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Разгорающаяся политическая борьба в ходе текущей избирательной кампании в США сулит Украине немало проблем.

Об этом пишет директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он обращает внимание, что в ходе последних праймериз в лидеры претендентов на выдвижение в президенты от Демократической партии оказался бывший вице-президент Джон Байден, которого подозревают в коррупционных действиях на Украине.

По мнению автора, чем выше шансы Байдена на победу, «тем сильнее давление Трампа на украинскую власть».

«Следует ожидать, что возвращение Джо Байдена в лидеры гонки не пройдет бесследно для Украины. Затихнувшая было кампания с «Бурисмой», Шокиным и Руди Джулиани вполне может вспыхнуть с новой силой. Нет уверенности, что, в отличие от республиканцев, команда Байдена готова к новой порции обвинений. Все это означает, что впереди нас ждет очередная пробежка между каплями дождя. И зонтики не помогут, все будет определять мастерство спринтера», – резюмирует Корсунский.

Напомним, что в то время, как Байден занимал пост вице-президента, его сын оказался в руководстве компании «Бурисма», которая добывала и продавала газ на территории Украины.

Кроме того, Байден признавался, что шантажировал руководство Украины, требуя уволить и называя «сукиным сыном» неугодного для себя генерального прокурора Виктора Шокина.

В свою очередь Шокин утверждает, что Байден требовал его увольнения за расследование противоправной деятельности «Бурисмы». Этот факт против Байдена теперь используют юристы действующего президента США Дональда Трампа.

При этом, как утверждается, Трамп требует от украинского руководства возбудить уголовное дело против Байдена.