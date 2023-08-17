Выход на границы 1991 года не принесет мир – киевский философ

Анатолий Лапин.  
17.08.2023 10:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 639
 
Война, Дзен, Россия, Украина


На Украине зря надеются, что выход на бывшие границы Украины обеспечит мир.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине зря надеются, что выход на бывшие границы Украины обеспечит мир. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Дацюка, ресурсов на то, чтобы обеспечить мир на десятилетия, у Украины нет.

«Победа – это мир на несколько десятков лет. Если это не мир на несколько десятков лет, это не победа, не мир, это перемирие для следующего этапа войны. То обстоятельство, что перемирие будет длиться год, два, три, пять, значения не имеет – мы будем жить в состоянии ожидания войны, знать, что мы не достигли того результата, который нам нужен. И в этом смысле у нас нет ресурсов для обретения мира в ближайшие 20 лет.

У нас нет этих ресурсов, и под ресурсами я понимаю, прежде всего, мышление и готовность к изменениям, концептное видение, как устроен мир. Мы на этих площадках вообще не играем. Нам кажется, что если нам дадут достаточно оружия, и мы выйдем на границы 91-го года, то все окончится, а это не так. И сейчас мы переживаем то время, когда это начинает доходить до самых упоротых патриотов», – заявил Дацюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть