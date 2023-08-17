Выход на границы 1991 года не принесет мир – киевский философ

На Украине зря надеются, что выход на бывшие границы Украины обеспечит мир.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Дацюка, ресурсов на то, чтобы обеспечить мир на десятилетия, у Украины нет.

«Победа – это мир на несколько десятков лет. Если это не мир на несколько десятков лет, это не победа, не мир, это перемирие для следующего этапа войны. То обстоятельство, что перемирие будет длиться год, два, три, пять, значения не имеет – мы будем жить в состоянии ожидания войны, знать, что мы не достигли того результата, который нам нужен. И в этом смысле у нас нет ресурсов для обретения мира в ближайшие 20 лет.

У нас нет этих ресурсов, и под ресурсами я понимаю, прежде всего, мышление и готовность к изменениям, концептное видение, как устроен мир. Мы на этих площадках вообще не играем. Нам кажется, что если нам дадут достаточно оружия, и мы выйдем на границы 91-го года, то все окончится, а это не так. И сейчас мы переживаем то время, когда это начинает доходить до самых упоротых патриотов», – заявил Дацюк.