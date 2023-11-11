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Утро субботы в Киеве началось с двух мощных взрывов на левом берегу столицы – причем, воздушная тревога не объявлялась. Спустя несколько минут мэр Виталий Кличко признал работу ПВО в ответ на атаку российской баллистической ракеты. По предварительным данным, цель удара находилась в Борисполе. Очевидцы публикуют фото работы ПВО и выбитых стекол от ударной волны.

«Похоже, что рашисты открыли зимний «ракетный сезон». Ровно на месяц позже минувшего года», – сокрушается киевский нацист Андрей Смолий, автор блога о военной активности в небе.

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Буквально накануне украинские СМИ гадали, с чем связано снижение ракетных ударов РФ в последние недели. В Киеве тогда пришли к выводу, что Москва копит силы, чтобы в случае необходимости иметь возможность нанесения залпа в несколько сотен ракет.

Так или иначе, но минувшей ночью российская армия также отрабатывала по Украине, но не ракетами, а ударными беспилотниками. ВВС Украины отрапортовали, что ПВО удалось сбить 19 из 31 российских дронов. Упоминается, в комбинированной атаке РФ задействовала также авиационную ракету X-31 с самолета над Черным морем, противокорабельную «Оникс» из Крыма, а также С-300 из Белгорода.

Об их отражении не говорится ничего.

Источники на местах официальные победные реляции украинской стороны комментируют крайне скептически:

«Сначала РЭБ, потом ракетами отработали ПВО, потом Герани просто пролетают по зачищенной траектории», – описывает происходившее минувшей ночью паблик «Типичная Одесса».

Помимо Одессы, воздушная тревога также объявлялась в Киевской, Харьковской областях, возле Полтавы (там в Миргороде находится военный аэродром) и Днепропетровска.

Минобороны РФ в свою очередь сообщило о сбитых украинских дронах в Смоленской и Московской областях. И вновь несознательные граждане, проигнорировав призыв отказаться от съемки, опубликовали фото последствий – их уже смакует киевская пропаганда. Утверждается, что ВСУ также атаковали объект под Тамбовом.







Ранее военкор Александр Коц предостерегал, что налёты на Москву должны активизироваться в ближайшее время – Киев будет работать на дестабилизацию в преддверье президентских выборов в России.

Украина может атаковать российскую нефтегазовую инфраструктуру в ответ на удары по украинской энергосистеме в зимний период, уже заявил министр энергетики Герман Галущенко.