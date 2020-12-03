«Вымирающее дикое поле». Какой видят Украину зарубежные журналисты

03.12.2020, Москва, Олег Кравцов

Население Украины продолжает вымирать катастрофическими темпами, что дает основания говорить о геноциде со стороны центральной власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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«В последний год «советской оккупации», 1991-й, население Украины составляло 51,6 млн. человек. В нынешнем году (без Крыма и Донбасса) — 37,2 млн. Это по официальным данным. Есть и другие, менее надёжные цифры косвенных расчётов — если судить только по потреблению первоочередных продуктов питания: муки и хлеба, то их в Незалежной покупают в таком количестве, будто там живёт лишь 25 млн. чел.», – отмечается в статье.

Также автор предлагает косвенный способ подсчета населения Украины, который используется на Западе.

«[…] в развитых странах экономически активное население (взрослые люди, те, кто могут работать — то есть без детей и пенсионеров) составляют примерно половину от всей популяции. В России, например, экономически активного населения — 75 млн. Логично, цифры «бьются» с общим числом россиян, которых порядка 145 млн. А на Украине — по официальным данным, экономически активного населения лишь 17 млн. Умножьте на два и узнаете реальное полное население», – пишет газета.

«Когда население страны за четверть века в мирное время сокращается не то на треть, не то вполовину (смотря как считать) — то это геноцид. Это геноцид, ответственность за который несут киевские власти. Ведь на старте у них было всё: промышленность Донбасса, курорты Крыма, огромный рынок дружественной России, благоволение Европы. А сейчас у них есть лишь это. Вымирающее дикое поле. Статус полуколонии у великих держав», – резюмирует «КП».

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский академик пришел к выводу, что население Украины целенаправленно уничтожается.