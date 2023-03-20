«Выпьем после победы» – в Москве сравнили визит Путина в Мариуполь с его поездкой в Дагестан в 1999 году

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Визит президента России Владимира Путина в Мариуполь является крайне важным сигналом для Донбасса и всей России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это был исторический визит. Это первый визит Владимира Путина в Донбасс с 2014 года, первый визит на новые территории РФ. Это можно рассматривать в качестве ответа на объявление его в международный розыск по линии Международного уголовного суда. Но здесь, в Донбассе, это не воспринимают как некая ответная акция. Здесь надеются, что он приехал по велению сердца, чтобы посмотреть, как восстанавливается город. Город тоже является символом, это первый крупный город, который был освобождён в ходе СВО, который был очень разрушен, и сегодня буквально из пепла возрождается. Понятно, что Владимиру Путину показали один из районов, который восстановлен, а разрушенных районов намного больше. Но, тем не менее, видно, что работа по восстановлению идёт», – сказал Коц.

Он сравнил посещение Владимиром Путиным Мариуполя с его визитом в 1999 году в Дагестан.

«Тогда у нас была реальная опасность потерять Северный Кавказ. В Дагестане уже существовало террористическое условное государство, которое называлось Кадарской зоной. Дагестан на тот момент был занят террористами, против них воевали дагестанские ополченцы, войсковые части наших Вооружённых сил ещё даже не подошли. И Путин тогда прилетел к этим ополченцам, они стояли за одним столом, поднимали рюмки, а он поставил и сказал: «Выпьем после победы». Здесь по символизму было что-то похожее», – считает Коц.

Военкор также выразил надежду, что в ближайшее время и в других городах ДНР станет достаточно безопасно, чтобы российский президент посетил и их.

«Не все в Донбассе с трепетом восприняли этот визит. Вообще, исторически было такое соперничество между Донецком и Мариуполем. Донецк – европейский, столичный город, а Мариуполь – портовый, город металлургов. И с этим визитом какое-то историческое соперничество тоже проявлялось, потому что Донецку хотелось бы, чтобы Путин посетил и столицу ДНР. Но очевидно, что есть большие вопросы по безопасности. А Мариуполь на сегодняшний день, наверное, если не самый, то один из самых безопасных городов в зоне СВО. И понятно, что Владимир Путин, как только позволит служба безопасности, появится и в Донецке, и в Макеевке, и в Ясиноватой. Тут не вопрос выбора каких-то городов по их экономической, социальной или какой-то другой значимости. Но из Донецка это смотрится по-другому. Донецк устал за этот год от артиллерийского террора, и поэтому эти новости воспринял без лишнего трепета, спокойно, как это должно быть», – подытожил Коц.