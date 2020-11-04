«Выпучили глаза»: Ледокол в честь Черномырдина вызвал недоумение соотечественников на Украине

04.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Присвоение имени экс-посла РФ на Украине Виктора Черномырдина введённому вчера в строй новому российскому ледоколу вызывает недоумение у соотечественников, знакомых с деятельностью этого политика в Киеве, а также с деятельностью преемника Черномырдина на должности посла – Михаила Зурабова.

Об этом в Facebook пишет бывший организатор русских крестных ходов в Киеве Игорь Друзь, в 2014 году присоединившийся к ополчению Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне он запомнился послом в Киеве. Туп, глуп, жаден. К русским общественным движениям в посольстве при нем относились с полным пренебрежением. При нем победил первый майдан.

Правда, продолжатель его славных дел был еще грандиознее по масштабу личности. До сих пор помню, как вчера, День народного единства в Киеве в 2013 году. В зале тогда собрались главы русских и православных общественных организаций, прорусские публицисты, политики.

Естественно, все ждали от российского посла какой-нибудь более-менее русско-патриотической речи, пусть и дипломатичной, как положено послу. Но Зурабов огорошил всех. Выйдя к микрофону он вместо этого приветствовал публику словами: «Шановнэ паньство!». Умудрился сказать с галицким прононсом, видно долго учил, ну и продолжил так же толерантненько… Мы все так и присели, выпучив глаза…

В это время в воздухе уже пахло войной, отряды бандеровцев интенсивно тренировались. Центром сборки главных путчистов стало посольство США, которое это даже не считало нужным скрывать. А в Россотрудничестве в это время проходили «Вечера американского джаза», – напоминает Друзь.