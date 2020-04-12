Выпущенную под залог журналистку Елену Бойко уже определили в обменный фонд

12.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депортированную из РФ прямо в руки СБУ известную по российским ток-шоу журналистку Елену Бойко, которую выпустили под залог из львовского СИЗО спустя год пребывания, скорее всего, готовят к обмену пленными.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-боевик «АТО», львовский писатель Владислав Якушев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем остановить войну – идёт такой месседж. Вот, мы сейчас снова «пойдём на переговоры, и потерь будет меньше, и война закончится, а мы ещё достанем наших ребят». Причём под обменом пленными всё время протаскиваются какие-то катастрофические для Украины положения, такие как разведение войск, как признание республик участницами конфликта. И делается это под соусом обмена пленными, потому что кто что может сказать против обмена пленными? Якобы никто. Кто скажет – я против, чтобы наши ребята вернулись назад? А под этим соусом протягиваются очень неприятные для Украины вещи», – заявил Якушев.

«Есть интересная информация, вчера видел во Львове, в городе такую особу, как Елена Бойко, которая была осуждена за сепаратизм, оказывается её выпустили из СИЗО под личное обязательство. Вот таких людей, например, выпускают. Возможно, это также подготовка к обмену, возможно, её будут менять таким образом», – добавил экс-боевик.