14.02.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политические репрессии, Права человека, Преследования журналистов, Украина
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Выдворенную из России журналистку Елену Бойко разрешили отпустить под залог


Выдворенную из России за нарушение миграционного законодательства журналистку Елену Бойко, получившую известность благодаря участию в ток-шоу, разрешили отпустить под залог спустя почти год пребывания в тюрьме во Львове, откуда была родом депортированная.

«Вчера, благодаря профессионализму известного адвоката Светланы Новицкой суд изменил меру пресечения Елене на залог», – сообщила киевский правозащитник Елена Бережная.

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Суд установил размер залога в 160 тысяч гривен, это около 6400 долларов США. Сейчас защита и родственники Бойко объявили о сборе средств.

Бойко и Новицкая в зале суда

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