Вырвавший Косово у Сербии американский дипломат вернулся на место преступления

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Дипломат Джеффри Ховеньер был приведен заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд к присяге в качестве нового американского посла в Косово.

Об этом сообщает твиттер посольства США в Приштине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ховеньер явился на церемонию приведения к присяге со всем своим семейством. Ранее он заявлял, что надеется вернуться в Приштину и «поработать со своими коллегами из Косово над дальнейшим укреплением и углублением американо-косовских отношений».

О том, что президент США Джо Байден готовит его и других ястребов от дипломатии эпохи президентства Билла Клинтона к оправке на Балканы стало известно еще в октябре этого года.

Джеффри Ховеньер был участником переговоров в Рамбуйе в составе команды Мартти Ахтисаари, которая, по сути, склонила Белград к выходу из Косово.

Участвовал вместе с Эскобаром в восстановлении работы посольства США в Белграде, возглавил временный офис посольства США на юге Сербии, в обязанности которого входило «наблюдение» за вооруженным мятежом албанцев в Прешевской долине, а в 2018 году он получил медаль из рук экс-лидера боевиков «Армии освобождения Косово», «президента» края Хашима Тачи.