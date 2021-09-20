Вышел трейлер фильма об уничтожении хорватскими карателями Республики Сербская Краина

20.09.2021 19:53 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Трейлер фильма и сериала «Буря» (Oluja), снятого белградской кинокомпанией «Омега продукција», посвященного драматическим событиям одноименной хорватской карательной операции, появился в сети.

Премьера полнометражной ленты ожидается в декабре этого года, а сериал из 12 серий должен выйти в эфир в марте 2022 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Съемки фильма и сериала «Буря» стартовали в июле этого года, и сейчас идет вторая половина съемочного периода.

«Я очень горжусь командой, с которой работаю над этим проектом, – рассказал режиссер и сценарист ленты Милош Радунович. – Это лучшие актеры, которые отнеслись к работе над этим фильмом очень эмоционально и полностью посвятили себя ей. На нас лежит огромная ответственность, но мы сделаем все возможное, чтобы рассказать историю страданий всех тех, кто пережил Голгофу 1995 года, достойно».

По словам режиссера, в своей работе он не ставил цели делать политическое высказывание, но хотел показать страдания «нашего народа, которыми постоянно пренебрегают».

Напомним, что операция «Буря» проходила в августе 1995 года, когда подготовленная и вооруженная НАТО хорватская армия за 84 часа зачистила территорию непризнанной мировым сообществом Республики Сербская Краина (РСК), кроме примыкавшей к Югославии Восточной Славонии, куда хорваты не рискнули сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославской армии – впоследствии эта территория под давлением Запада была «мирно реинтегрирована» в Хорватию.

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При этом НАТО и так называемые «миротворцы» активно помогали хорватской стороне. В частности, «голубые каски» беспрепятственно пропускали хорватские части через свои зоны ответственности, когда же на помощь отчаянно сражавшимся сербским частям выдвинулся резерв, французы не пустили его под угрозой применения оружия.

С авианосца «Теодор Рузвельт» самолеты НАТО атаковали сербские ракетные позиции под Книном, ещё два самолёта с итальянской авиабазы нанесли удар по краишной авиабазе Удбина. При этом НАТО на протяжении всей операции глушило сербскую связь.

В ходе операции «Олуя» беженцами стали порядка 250 тысяч хорватских сербов, более 2 тысяч были убиты сразу, от 100 до 300 человек были убиты «освободителями» по окончании боевых действий.

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Первым делом хорватские войска подняли над столицей (на возвышенности) покоренной РСК – Книном, огромный хорватский флаг, который висит там по сей день.

И ежегодно в ключевых городах уничтоженной сербской республики Хорватия с пафосом отмечает так называемые «дни освобождения».

На «хорватский опыт» в качестве решения «вопроса» русских республик Донбасса нередко ссылаются в руководстве Украины, а также всевозможные украинские «эксперты».