Черногория намерена отправить представителя на празднование годовщины этнической чистки сербов в Хорватии

31.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Правительство Черногории собирается отправить 5 августа своего представителям в хорватский Книн на торжества по случаю годовщины операции «Буря»(Oluja).

Об этом заявил вице премьер страны Дритан Абазович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В черногорской Скупщине, отвечая на вопрос депутата от сербской партии Демократический фронт Йована Вучуровича, вице-премьер, лидер прозападной либеральной партии URA, албанец Дритан Абазович заявил, что правительство «не будет делать шаги, которые могут привести к срыву регионального сотрудничества на Западных Балканах».

«Мы никоим образом не хотим пробуждать духов прошлого, мы хотим быть страной-партнером, пацифистами, и я приглашаю вас помочь нам в этом, – лицемерно ответил на слова сербского политика Черногории Абазович. – Насколько мне известно, все жертвы одинаковы, и я выражаю большое сожаление и боль, лично и от имени правительства, по отношению ко всем жертвам, независимо от их национальной, религиозной или какой-либо принадлежности».

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Кадры операции «Буря».

Вучурович в свое время отметил, что ожидал того, что представитель Черногории не будет участвовать торжествах в Книне, «отмечая этнические чистки и массовые преступления против сербского народа».

«Черногории нечего искать там, где прославляются и величаются усташество и преступления против сербских детей, женщин и стариков», – сказал политик.

Напомним, что операция «Буря» произошла в августе 1995 года, когда подготовленная и вооруженная НАТО хорватская армия за 84 часа зачистила территорию непризнанной мировым сообществом Республики Сербская Краина (РСК), кроме примыкавшей к Югославии Восточной Славонии, куда хорваты не рискнули сунуться из-за опасения ответной реакции со стороны югославской армии – впоследствии эта территория под давлением Запада была «мирно реинтегрирована» в Хорватию.

При этом НАТО и так называемые «миротворцы» активно помогали хорватской стороне. В частности «голубые каски» беспрепятственно пропускали хорватские части через свои зоны ответственности, когда же на помощь отчаянно сражавшимся сербским частям выдвинулся резерв, французы не пустили его под угрозой применения оружия. С авианосца «Теодор Рузвельт» самолеты НАТО атаковали сербские ракетные позиции под Книном, ещё два самолёта с итальянской авиабазы нанесли удар по краишной авиабазе Удбина. При этом НАТО на протяжении всей операции глушило сербскую связь.

«Освободители» в зачищенном от сербов населенном пункте РСК разжились музыкальным инструментом.

В ходе операции «Олуя» беженцами стали порядка 250 тысяч хорватских сербов, более 2 тысяч были убиты сразу, от 100 до 300 человек были убиты «освободителями» по окончании боевых действий.

Хорватский боевик издевается над сербской старушкой.

Первым делом хорватские войска подняли над столицей (на возвышенности) покоренной РСК – Книном, огромный хорватский флаг, который висит там и по сей день.

И ежегодно в ключевых городах уничтоженной сербской республики Хорватия с пафосом отмечает так называемые «дни освобождения».

Сербские беженцы из РСК.