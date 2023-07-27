«Вышиванки прикрывают чёрные души воров» – нацист Мосийчук заделался в защитники памятников

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Спиливание советского герба с монумента Родины-матери в Киеве, установка бандеровских и русофобских памятников и прочие украинские псевдопатриотические проекты служат только для прикрытия воровства во время войны.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь о Родине-матери – зачем нужен сейчас этот проект (с заменой герба СССР на тризуб)? Только отмывание денег. Когда предложили металл Азовстали для тризубца, чтобы было символично, все сказали: «Да», даже учёные, которые занимались вычислениями. Но оказалось не окей, потому что денег нет, а так заработать можно», – возмутился Мосийчук.

Он подчеркнул, что многие подобные «патриотические» истории на самом деле прикрывают огромные коррупционные схемы.

«То же самое, когда этот Потураев вылез и начал рассказывать, что «Это деньги дали партнёры, их можно использовать только на мемориал [голодомора]. Гражданин Потураев врёт по одной простой причине – через бюджет не передвигаются деньги, которые партнёры дают на что-то. Они передвигаются напрямую. Это история о деньгах, коррупции, распиле бабла, и тому подобное. И ещё это история о том, как вышиванкой или какими-то другими национальными символами пытаются прикрыть чёрную душу коррупционера», – возмутился он.