«Вышиванки прикрывают чёрные души воров» – нацист Мосийчук заделался в защитники памятников

Вадим Москаленко .  
27.07.2023 20:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 668
 
Вандализм, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Спиливание советского герба с монумента Родины-матери в Киеве, установка бандеровских и русофобских памятников и прочие украинские псевдопатриотические проекты служат только для прикрытия воровства во время войны.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спиливание советского герба с монумента Родины-матери в Киеве, установка бандеровских и русофобских памятников и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Теперь о Родине-матери – зачем нужен сейчас этот проект (с заменой герба СССР на тризуб)? Только отмывание денег.

Когда предложили металл Азовстали для тризубца, чтобы было символично, все сказали: «Да», даже учёные, которые занимались вычислениями. Но оказалось не окей, потому что денег нет, а так заработать можно», – возмутился Мосийчук.

Он подчеркнул, что многие подобные «патриотические» истории на самом деле прикрывают огромные коррупционные схемы.

«То же самое, когда этот Потураев вылез и начал рассказывать, что «Это деньги дали партнёры, их можно использовать только на мемориал [голодомора]. Гражданин Потураев врёт по одной простой причине – через бюджет не передвигаются деньги, которые партнёры дают на что-то. Они передвигаются напрямую.

Это история о деньгах, коррупции, распиле бабла, и тому подобное. И ещё это история о том, как вышиванкой или какими-то другими национальными символами пытаются прикрыть чёрную душу коррупционера», – возмутился он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть