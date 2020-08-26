Вышиватники с Числом зверя, или На руинах былой Одессы

26.08.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Феноменальная особенность Украины — это отмечать даты: если похороны, то рвут баяны, если свадьба, то «помынальна хода». Так День независимости Украины и отгуляли в Одессе не одесситы. Все эти часовые «голодомора», гробовые фетишисты, плакальщики, головорезы «Азова» и прочие патриоты по вызову — социально опасная биомасса, прикормленная для создания смуты, нападений на всех подряд (чтобы боялись), и празднования того, чего нет.

Смотришь на этот праздник независимости от здравого смысла и диву даешься: то ли лыжи не едут, то ли?.. Причем, не у меня, а у участников карнавала! И город, собственно, твой от рождения, а эти метят его способом, не имеющим ничего общего с реальностью.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Идет, например, «Марш защитников Украины» (от кого — от разорванных на куски снарядами детей Донбасса?). Стартует от выряженного в вышиванку Дюка, а конечной точкой — чтобы дойти и смачно так поскорбеть — выбирает некий сквер Героев небесной сотни. «Чего? Кого? — Спрашиваешь сама у себя. — Нет в Одессе такого сквера!». А фото рассматриваешь — ба! Это же бывший парк вокруг обладминистрации. Когда в ней размещался обком партии, здесь бил фонтан и благоухали розарии. Но череда послемайданных губернаторов превратила парк в мусорный пустырь, где выгуливают собак. Об остатках былой цивилизации напоминают разве что разбитые фонари. Когда патриоты успели у собак площадку отобрать, на какой сессии окрестили безымянное место в небесную сотню? Собакам так хорошо без гостей было.

Или возьмем автопробег в честь праздника. Ну, едут себе машины с флагами, гудят — везде так бывает. А смотришь на авто, следующее в авангарде колонны, и понимаешь, что это тот самый джип с номером «666», принадлежащий Нацкорпусу, на котором уроды катаются по городу 2 и 9 мая, включая фашистские марши. Что этим, спрашивается, подчеркивается — радость от чудовищных потерь Украины во время Великой отечественной войны (сколько бы они ее Второй мировой не называли), или связь поколений, так сказать — уж тогда бы мы точно в полицаи пошли? Только это как в анекдоте: «Ты такой поц, что даже если бы был конкурс поцев, занял бы на нем второе место!». То есть вряд ли такую мразь даже в полицаи бы взяли.

Или, как все уже знают, не понравился патриотам депутат «Оппоплатформы» Богдан Гиганов. Чего, спрашивается, не понравился? Ведь точно так же День независимости праздновать пришел к Дюку в вишиванке, и офис свой в цвета государственного флага красил когда-то, и все равно не то. А потому что выступал против демонтажа мемориалов маршалу Жукову в Одессе, например, или подавал законопроект об освобождении ветеранов ВОВ от оплаты коммунальных слуг, который, естественно, провалился. Ни одному человеку в мире не придет в голову увидеть в этих инициативах что-то плохое. А патриотам Нацкорпуса — придет. Поэтому они берут и на него нападают. И все это на глазах у стражей порядка.

Правоохранители постмайданной Украины вообще вид особый, краснокнижный, его изучать надо. Кто смотрел фильм «Части тела» о скандальном радиоведущем Говарде Стерне, наверняка помнит момент, как жена Стерна, работающая с умственно отсталыми, учит одного из них играть с летающей тарелкой. Она запускает эту тарелку раз за разом, и она снова и снова попадает умственно отсталому в лоб, потому что тот не понимает, что ее ловить нужно. И эта картинка точь-в-точь характеризует украинских правоохранителей во всех ситуациях. Вот и в данном случае они попросили депутата удалиться, чтобы не провоцировать бандитов Нацкорпуса, понимаете?!. Если бы бандиты кого-то на том самом месте у Дюка в вышиванке прибили, тогда да — у стражей порядка разорвались бы все шаблоны — кого попросить убрать труп, чтобы он бабуинов не провоцировал?

Как вы уже поняли, выше был фрагмент о правах человека на Украине, и мы можем плавно перейти к тому, как они все-таки соблюдаются. А как же! Представлять оные в дни празднования независимости были делегированы члены ЛГБТ. Они стояли на Дерибасовской и приставали к прохожим с вопросом, считают ли те, что на Украине права человека — норма, доступная всем? И это тоже местная особенность — с таким вопросом выступают почему-то не омбудсмены, а исключительно извращенцы. Однако, в данном случае, как сообщили одесские СМИ, никто кроме гражданина в костюме зебры (что-то рекламировал) к активистам ЛГБТ не подошел. Грустный смайл.

Или взять Вышиванковый фестиваль — как любят повторять его организаторы, чуть ли самый выдающийся и масштабный на планете Земля (уж понятно), который пиарят целый год, а чтобы показать широту размаха, пускают на Одессу дополнительные поезда забитые рагулями, дабы показать живую цепь из людей в вышиванках и наконец-то попасть в Книгу рекордов Гиннеса. На сей раз, чтобы привлечь участников, голодных украинцев даже скидками на пожрать соблазняли — минус 50% на заказ в пиццерии «Veterano», как следует из названия, основанной ветеранами АТО (чтобы все знали, куда точно ходить не надо). Но и это не помогло — «вышиванкового ланцюга» не получилось — желающих постоять в вышиванке не хватило, не пришли.

Вообще все эти ритуальные пляски вызывают ощущение «бр-р» — от них веет чем-то племенным или сектантством с некрофильским уклоном. Как, например, ежегодное растягивание «самого большого во Вселенной» флага. Как пояснили организаторы одесского растягивания, «мы готовим к каждому фестивалю новое полотнище. Ежегодно пронесенный над Потемкинской лестницей флаг разрезают на кусочки и дарят на память всем желающим. Этим шагом мы как бы продолжаем традицию фестивалей». Ну точно, как на похоронах, где принято раздавать носовые платки.

Даже воющий Славко Вакарчук у Дюка, как для похорон, оказался в масть. А одесситы опять подумали — надеемся, это в последний раз.