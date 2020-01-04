Вышвырнутый из Крыма Гайворонский заявил о готовности работать на СБУ

04.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Выдворенный из Крыма переметнувшийся на сторону Украины журналист Евгений Гайворонский собрался «вернуть» полуостров под контроль Киева при помощи нейрофизиологии и сценаристов сериала «Слуга народа».

Об этом он заявил в эфире финансируемого Госдепартаментом США радио «Крым. Реалии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гайворонский заявил, что является высококлассным специалистом по информационным технологиям и предложил повлиять на сознание крымчан, заручившись поддержкой украинских спецслужб.

«21-й век, реальное информационное поле. Если мне дать несколько нейрофизиологов, если будет поддержка от СБУ, если будет несколько человек, которые снимали сериал «Слуга народа», я гарантирую, что мы сделаем продукты, которые деоккупацию сознания крымчан выполнят. И мы со всех сторон вернем Крым в Украину… Я считаю, что, используя новые условия, изменившийся мир, мы можем всего этого добиться», – заявил Гайворонский.

Напомним, что приехавший из Донецка в Крым Гайворонский в 2014 году был активным сторонником Русской весны и выступал по ТВ в поддержку воссоединения полуострова с Россией.

После конфликта с командой Сергея Аксенова из-за своих публикаций Гайворонский начал готовить «почву» для возвращения на Украину, публично озвучивая оскорбления в адрес РФ, руководства страны и призывая вернуть Крым под контроль Киева.

Будучи выдворенным на Украину, Гайворонский объяснил поддержку России в 2014 году тем, что на его мозг повлияли облучатели ФСБ, заставившие в 2014-м году радоваться воссоединению Крыма и России.