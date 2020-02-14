Высокие отношения на украинском ТВ: «Ты перед кем быкуешь?!»

14.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Одиозная экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол в прямом эфире назвала «павлином» экс-главу Харьковской области, бывшего депутата Михаила Добкина, который в свою очередь упрекнул оппонентку в наличии «куриных мозгов».

«Обмен любезностями» на почве постмайданных разборок произошёл в эфире украинского телеканала «НАШ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас было не так много на том майдане, мы рисковали жизнью, нас чуть не добили, но мы спасли эту страну от режима Януковича, страшного режима. Он был не так долго, а сколько миллиардов ушло!

Открыли границы с Европой, смогли своими малыми силами, но противостоять российской агрессии, остановить её. Мы смогли вернуть полтора миллиарда, украденные Януковичем.

А теперь мы измождены всей этой борьбой, этого очень трудно было добиваться, особенно когда ты честный человек, очень трудно добывать победу.

Мы далеко не все миллиарды вернули, а они на этих миллиардах окрепли, оздоровились и сейчас сюда пришли и сидят павлинами: мы окрепли, сейчас вас дорасстреляем. Мне ногу скрутили на публичной пресс-конференции адвоката Януковича Бабикова!» – сообщила Черновол об «угрозе реванша».

В ответ Добкин заявил, что в уважающей себя стране врагов и предателей не расстреливают, это слишком благородная казнь – только верёвка и мыло.

«А у вас, честных революционеров, Пашинский – ваш главный бенефициар майдана! Состояние его, разговоры, которые выплыли: туда поставим – сюда поставим. Кому вы рассказываете! Сын Пашинского в 20 с чем-то лет, ссыкун, мать его за ногу, руководит крупнейшим отделом в «Укроборонпроме», миллион туда – миллион сюда, десять туда – десять сюда. Жилеты, закупленные вами же, которые пробиваются пулей пистолетной!

Кому вы рассказываете, что вы делали? Да вам нужно голову в песок и уши не показывать, и Бога молить, чтобы он простил вам за смерти, – что с этой стороны, что с той. Это вам не по заборам прыгать! Автомат ей подарили – это уголовное преступление, если не сдала! Нет такого права – автоматы дарить – в нашей стране», – «рубил» экс-депутат оппонентку.

«Добкин, ты перед кем быкуешь? Почему мой муж погиб, защищая твой зад, а не ты там погиб? Почему ты не защищал меня и мою семью? Мои дети сироты, а ты тут сидишь!» – закричала Черновол.

«Потому что мозгов у тебя, как у курицы! Вот ты такое и говоришь сейчас», – огрызнулся Добкин.