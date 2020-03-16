Высокопоставленная американская делегация приедет в Москву на парад Победы

16.03.2020, Москва, Олег Кравцов

День Победы над нацистской Германией, отмечаемый в РФ 9 мая, для Соединенных Штатов является важной датой.

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал новый посол США в России Джон Салливан, отвечая на вопрос о составе американской делегации, которая планирует 9 мая принять участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия победы над гитлеровской Германией.

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«На сегодняшний день мне нечего вам объявить по поводу того, кто именно войдет в делегацию США. Но я могу заверить — этому привержен президент США и его администрация, — что, если мероприятия 9 мая состоятся по изначальному плану российских властей, то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США», – сказал дипломат.

По его словам, США очень серьезно и ответственно относимся к памяти о победе союзников над нацистской Германией и Японией.

«Нам есть что отпраздновать, это крайне важная годовщина. Сейчас из-за коронавируса трудно что-то прогнозировать, но если торжества 9 мая состоятся, как запланировано, то вы увидите на них в том числе и очень высокопоставленных участников из США», – резюмировал Салливан.

При этом, по словам источников «Коммерсанта», рассматривается приезд советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена или высокопоставленного представителя американской армии.

Ранее приглашение посетить 9 мая Москву было направлено президенту США Дональду Трампу. Но затем, как проинформировали в Кремле, по дипломатическим каналам было сообщено, что Трамп не приедет.