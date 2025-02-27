Высокопоставленный евродесант намерен уговорить Дели отказаться от России

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Еврокомиссия в полном составе во главе с Урсулой фон дер Ляйен вылетела в Индию. По информации агентства «Блумберг», планируется склонить Дели на антироссийскую сторону.

Генеральный директор Российского совета по международным дела Андрей Кортунов считает, что ЕС хотелось бы сворачивания сотрудничества между РФ и Индией, особенно в части быстро возросших поставок российской нефти.

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«Но тут чиновникам из Брюсселя вряд ли стоит особенно обольщаться – импорт российских углеводородов слишком выгоден индийскому бизнесу, чтобы так просто от него отказаться. К тому же пока остается неясной позиция администрации Трампа в отношении сохранения режима санкций по отношению к России, а в отсутствие плотной координации с Вашингтоном эффективность усилий Брюсселя в борьбе с экспортом российской нефти и газа сразу же резко снижается», – сказал эксперт «Независимой газете».

По его словам, «дух Дональда Трампа будет незримо витать над столом европейско-индийских переговоров».

«Уже сам визит столь представительной делегации ЕС в Дели – явное проявление стремления Европы подстраховаться на случай дальнейшего обострения отношений с республиканской администрацией. Дипломатия ЕС сегодня ищет новые возможности для себя в самых разных точках мира – от Мексики до Малайзии. Она пытается поднять на новый уровень сотрудничество с южноамериканским объединением МЕРКОСУР, планирует проведение первого саммита ЕС – Центральная Азия и даже осторожно демонстрирует готовность смягчить свои позиции в диалоге с Пекином, чтобы получить дополнительные козыри в предстоящей «большой игре» с Вашингтоном», – говорит политолог.

Впрочем, он отмечает, что ЕС находится не в лучшей форме, а потому европейские чиновники и дипломаты «вынуждены действовать не с позиции силы, а с позиции слабости».