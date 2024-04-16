Высокопоставленных болгарских чиновников обвинили в преступном сговоре с Украиной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат Народного Собрания Болгарии, лидер парламентской партии «Возрождение» Костадин Костадинов обвинил начальника генштаба и руководителя парламентского комитета по обороне в тайных переговорах с Украиной о поставках танков, ракетных комплексов, самоходных артиллерийских установок, гаубиц и боеприпасов для них.

Он пообещал от лица своей партии поднять вопрос о национальной измене в парламенте страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Адмирал Эмил Ефтимов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Болгария и Христо Гаджев – председатель парламентского комитета по вопросам обороны Болгарии, на этом тайном заседании обсудили серые схемы доставки болгарского оружия без ведома президента и правительства. Также эти двое предложили экспортировать запчасти и оружие, запрещенные ООН. Гаджеву и Ефтимову придется дать объяснения!» – написал Костадинов на своей странице в соцсети.

Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ также обвинила руководство своей страны в государственной измене за попытки вовлечения Румынии в войну на Украине.