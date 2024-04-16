Высокопоставленных болгарских чиновников обвинили в преступном сговоре с Украиной

Деян Стоянов.  
16.04.2024 08:59
  (Мск) , София
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Болгария, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Скандал, Украина


Депутат Народного Собрания Болгарии, лидер парламентской партии «Возрождение» Костадин Костадинов обвинил начальника генштаба и руководителя парламентского комитета по обороне в тайных переговорах с Украиной о поставках танков, ракетных комплексов, самоходных артиллерийских установок, гаубиц и боеприпасов для них.

Он пообещал от лица своей партии поднять вопрос о национальной измене в парламенте страны.

Депутат Народного Собрания Болгарии, лидер парламентской партии «Возрождение» Костадин Костадинов обвинил начальника генштаба и...

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«Адмирал Эмил Ефтимов – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Болгария и Христо Гаджев – председатель парламентского комитета по вопросам обороны Болгарии, на этом тайном заседании обсудили серые схемы доставки болгарского оружия без ведома президента и правительства. Также эти двое предложили экспортировать запчасти и оружие, запрещенные ООН. Гаджеву и Ефтимову придется дать объяснения!» – написал Костадинов на своей странице в соцсети.

Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ также обвинила руководство своей страны в государственной измене за попытки вовлечения Румынии в войну на Украине.

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