Вывоз зерна с Украины не остановлен – на предостережения Москвы наплевали

Михаил Рябов.  
10.01.2024 16:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1022
 
Дзен, Россия, Сельское хозяйство, Украина


      Агентство Reuters опубликовало данные о рекордном росте экспорта зерна из румынского порта Констанца, в том числе, благодаря поставкам из Украины.

Это свидетельствует о том, что, несмотря на удары по портовой инфраструктуре и выходе Москвы из «зерновой сделки», остановить вывоз зерна с Украины не удалось – а, значит, бандеровский режим продолжает получать определенные доходы.

      Агентство Reuters опубликовало данные о рекордном росте экспорта зерна из румынского порта Констанца,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Как сообщается, Констанца по итогам 2023 года  «отгрузил 36 миллионов метрических тонн зерна, что на 50% больше, чем годом ранее», причем доля украинской продукции составила 40%.

В публикации признается, что объемы поставок с Украины упали, когда Россия нанесла удары по украинским портам на Дунае, однако уже вскоре Киев запустил альтернативный маршрут по морю.

«В августе Украина создала судоходный коридор из своих портов, который охватывает западное побережье Черного моря недалеко от Румынии и Болгарии».

Остается загадкой, почему Черноморский флот не препятствует работе этого маршрута, ведь ранее Россия официально заявляла, что рассматривает все суда, идущие в порты Украины как потенциальных перевозчиков оружия для ВСУ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава МИД РФ Серегей Лавров рассказал, что Запад скупил треть украинских земель и беспокоится об их прибыльности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть