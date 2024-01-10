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Агентство Reuters опубликовало данные о рекордном росте экспорта зерна из румынского порта Констанца, в том числе, благодаря поставкам из Украины.

Это свидетельствует о том, что, несмотря на удары по портовой инфраструктуре и выходе Москвы из «зерновой сделки», остановить вывоз зерна с Украины не удалось – а, значит, бандеровский режим продолжает получать определенные доходы.

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Как сообщается, Констанца по итогам 2023 года «отгрузил 36 миллионов метрических тонн зерна, что на 50% больше, чем годом ранее», причем доля украинской продукции составила 40%.

В публикации признается, что объемы поставок с Украины упали, когда Россия нанесла удары по украинским портам на Дунае, однако уже вскоре Киев запустил альтернативный маршрут по морю.

«В августе Украина создала судоходный коридор из своих портов, который охватывает западное побережье Черного моря недалеко от Румынии и Болгарии».

Остается загадкой, почему Черноморский флот не препятствует работе этого маршрута, ведь ранее Россия официально заявляла, что рассматривает все суда, идущие в порты Украины как потенциальных перевозчиков оружия для ВСУ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава МИД РФ Серегей Лавров рассказал, что Запад скупил треть украинских земель и беспокоится об их прибыльности.