Взаимные обвинения и скандалы: Исполком Гагаузии вновь не утверждён

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Исполком Гагаузии вновь не утверждён. На фоне скандалов и публичных обвинений в адрес друг друга члены Народного собрания Гагаузии вновь не нашли возможности утвердить исполнительный орган автономии.

Об этом сообщает Gagauznews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Началось специальное заседание Народного собрания Гагаузии с заявления представителя Блока коммунистов и социалистов Елены Юрченко. Она призвала председателя НСГ Дмитрия Константинова покинуть свой пост, поскольку он его “позорит”.

«Я изучила предполагаемый состав Исполкома и считаю, что председатель вступил в “сговор” с Иланом Шором», – заявила Юрченко.

В свою очередь, бывший мэр Комрата, ныне независимый депутат Николай Дудогло призвал коллег дать новому башкану возможность работать.

Депутат Народного собрания, лидер движения «Gagauz Halk Birlii», кандидат на должность заместителя председателя Исполкома Виктор Петров выразил опасение, что ситуация искусственно нагнетается.

«Политический кризис не выгоден ни одной из сторон. Но мы видим, что депутаты фракции социалистов пытаются манипулировать общественным мнением, внося разногласия. Именно из-за них у нас проблемы в Гагаузии. Необходимо утвердить состав Исполкома. Это нужно не только нам. Это нужно людям, Гагаузии. В автономии много проблем, которые надо решать сообща. Народное собрание и Исполком должны работать вместе на благо народа», – заявил Петров.

После длительного обмена взаимными обвинениями депутаты объявили получасовой перерыв.

Вернувшись в зал, народные избранники приступили к рассмотрению текущей повестки заседания. Но поскольку башкан Гагаузии представила НСГ новый состав делегированного Исполкома только накануне, было предложено перенести рассмотрение вопроса об утверждении поименного списка Исполнительного комитета. Как отметили депутаты, новые кандидаты в Исполком не прошли необходимые профильные комиссии, как того требует законодательство.

Депутаты проголосовали за создание согласительной комиссии между Народным собранием и Исполкомом для устранения возникающих разногласий. Как здесь не вспомнить афоризм: «Хочешь загубить дело – создай комиссию»…

Депутаты вновь, в очередной раз, перенесли утверждение поименного состава Исполнительного комитета на следующее заседание.

Напомним, ветеран советской, молдавской и приднестровской политики, историк и политолог Андрей Сафонов предостерёг гагаузов от затягивания назначения Исполкома. По его словам, гагаузам лучше договориться между собой, иначе их передушит Кишинёв.