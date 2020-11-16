Взгляд из Кишинева: Очень формальная победа Запада в Молдове

16.11.2020, Кишинев, Алексей Тимчук

В Молдове сменится президент. Второй тур выборов выиграла – и с серьёзным отрывом – кандидат от проамериканской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Команда проигравшего Игоря Додона – пока ещё действующего президента – пугает избирателей жёстким разворотом в сторону Запада. Однако, есть ощущение, что западники сами себя поймали в ловушку и реально «рулить» Молдовой теперь точно не смогут. Разберёмся, почему.

«Не она победила, а он проиграл»

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Прежде всего, речь не идёт о победе прозападного электората. Уже первый тур показал, что прозападных избирателей в Молдове раза в полтора меньше, чем пророссийского. И, окажись во втором туре другой пророссийский кандидат вместо наработавшего немалый личный антирейтинг Додона – Майе Санду было бы куда сложнее.

Все последние недели и избиратели и наблюдатели видели – Санду вовсе не занимается консолидацией правого электората. Вместо этого она старательно заигрывала с избирателями «левыми» – с русскоязычными, с пенсионерами…

Для того, чтобы выиграть, Санду пришлось активно использовать тему объединения общества. Чему поспособствовали и многие другие «леваки». И общественные деятели, и внепарламентская оппозиция. Теперь Санду попросту не может себе позволить быть «слишком правой» – это мигом будет воспринято обществом как предательство.

Анализ результатов выборов – в первую очередь в тех регионах Молдовы, которые традиционно считаются пророссийскими – показывает: победа Санду – не победа Запада. Слишком много избирателей, на которых мог бы рассчитывать Додон, либо проголосовали в пику ему за Санду, либо просто не вышли на выборы.

Нет, это не Запад помог Санду выиграть. Это пророссийский избиратель позволил ей выиграть. И теперь будет внимательно следить за действиями нового президента.

Майдана не будет, предпосылки кончились

Для того, чтобы взять под контроль Молдову, американским кураторам было мало получить под контроль президентуру. Президент в Молдове имеет слишком мало полномочий (точнее, почти никаких полномочий). Даже предложить кандидатуру премьер-министра «главе государства» не позволено – точнее, позволено только того, кого ему предложит парламентское большинство.

Ни Санду лично, не прозападные силы в целом, парламент не контролируют. Правда, Майя Санду шла на выборы с обещанием добиться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов. Но тут есть нюанс.

Кураторы Санду надеялись на «молдавский майдан». Скажем, Санду не хватило бы совсем чуть-чуть до победы. Тогда можно было бы сослаться на нарушения, устроить бучу в центре Кишинёва, «вытравить» из президентуры Додона и, уже в такой ситуации, добиться досрочных парламентских выборов, взять всё и сразу.

Так хорошо, что даже плохо

Или другой вариант – пусть Санду выигрывает второй тур, но – за счёт «золотого голоса» диаспоры. Тогда, быть может, в центр Кишинёва вышли бы сторонники Додона, начались бы столкновения… такой сценарий американских кураторов (особенно теперь, после победы Байдена в США )устроил бы ещё больше.

И диаспора действительно оказалась на коне. Больше 250 тысяч молдаван проголосовали за рубежом – исторический рекорд! Да вот беда – их голоса ничего не решили, поскольку… Додон проигрывал по Молдове даже без учёта диаспоры.

Да, именно беда, а не радость. Эффектнейший ход диаспоры стал именно эффектным, а не эффективным. Диаспора теперь будет ой как много требовать от нового президента. А вот надеявшимся на майдан кураторам остаётся только сетовать: «У нас всё так хорошо, что уже плохо!».

Единственная, кто рада искренне – сама Майя Санду. Она-то участия в майдане, в столкновениях, очень боялась. Не потому, что боится пролитой крови народной (чужие проблемы её никогда не останавливали) – просто госпожа Санду вовсе не такой смелый и самоотверженный человек, как её рисуют политтехнологи.

Однако, Санду предстоит решать ещё один вопрос. Её агитаторы (включая депутатов и активистов ветеранских организаций) устроили мерзкое представление на участках, предназначенных для Приднестровья. Оскорбляли избирателей, угрожали им. А ещё кричали иностранным наблюдателям откровенно фашистский лозунг «Чемодан, вокзал, Россия!».

И ради чего стоило «объединительнице общества» так позориться? Ну, проголосовали на выборах порядка 30 тысяч приднестровцев (и почти пять тысяч из них – за Санду!), Додон и с ними и без них проигрывал. А отвечать за своих псов ещё придётся – иностранное сообщество очень внимательно следит за такими «приятными» вещами, как провокации в зоне замороженных конфликтов.

Левые уступают и выигрывают?

Уходящий уже президент Молдовы (по совместительству, президент местной шахматной федерации) Игорь Додон часто любил называть все свои неоднозначные действия неким «гамбитом». Забывая о том, что подлинный шахматный гамбит – жертва материала с целью перехода в наступления.

Левые избиратели Молдовы, похоже, не сговариваясь сыграли настоящий гамбит. Майе Санду уступили кресло президента – пост ничего не решающий, зато многого требующий. С неё ещё спросят за предвыборные обещания, а главное – будут требовать исполнять роль президента всего народа, а не только западников.

Зато на досрочных парламентских выборах – а им теперь непременно быть (скорее всего, летом будущего года) расклад может очень сильно измениться.

Есть такой стереотип – в молдавском парламенте обычно есть одна крупная левая партия (иногда две, если левый фланг переживает переформатирование) и несколько небольших правых, которые против неё объединяются. В парламенте нового созыва всё может впервые стать полностью наоборот.

Уже первый тур показал: партия «Действие и солидарность» Майи Санду останется единственной, претендующей на попадание в парламент. Остальные – пролетят мимо. То есть Санду сможет рассчитывать максимум на сорок мандатов из ста одного. Вернее всего, получит ещё меньше, ведь куча мелких правых партий, хоть в парламент и не пройдёт, а голосов «понадкусывает».

А вот на левом фланге всё куда интереснее.

Додон, которому предстоит вернуться в председатели Партии социалистов (от этого поста он отказался на время президентства) в парламент пройдёт. Да, фракция будет поменьше, чем теперь, но административный и медийный ресурс у него остался, да и фото с мегапопулярным в Молдове российским лидером Владимиром Путиным с лучших времён сохранились.

Илан Шор с «партией имени себя» тоже сохранит в парламенте прописку. Его партия, по видимому, укрепится «лево-центристским» крылом распадающихся демократов. Да и опросы показывают – для прохождения в парламент рейтинг сохраняется.

Ренато Усатый занял на президентских выборах уверенное третье место, и это хороший задел на парламентские выборы. Да, поддержка во втором туре явно правой Майи Санду не позволит ему добиться дополнительного роста рейтинга. Но в парламент прорваться его партия сможет.

А ещё есть партия «Гражданский конгресс», созданная бывшими депутатами-коммунистами (Марк Ткачук, Юрий Мунтян, Зураб Тодуа, Михаил Полянский). «Конгрессмены» в своё время выступили против демарша Партии коммунистов, отвернувшейся от России. Народ запомнил, что люди, которым достаточно было промолчать и остаться депутатами, предпочли этого не делать и надолго уйти из политики. Теперь, когда они в политику вернулись, этот образ гарантирует достаточный процент разочаровавшегося в других «левых» избирателей.

Итак, следующий парламент будет левым. 60 мандатов из 101 – и это ещё самый минимальный результат.

А прозападному президенту Майе Санду придётся на всё это смотреть и думать, с кем из пророссийских сил договариваться, чтобы совсем не остаться на обочине.