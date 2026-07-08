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На уничтоженном складе боеприпасов под Киевом хранились снаряды с ураном – подобные тем, что НАТО использовали против Югославии, что впоследствии привело к росту онкологических заболеваний среди населения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Складировались танковые боеприпасы с обедненным ураном для английских танков «Челленджер-2» и «Абрамсов». Сердечники из необогащенного урана в этих снарядах имеют свойство самовоспламеняться при определенных условиях. Возможно, поэтому там так красиво выгорел целый квартал… Киевское МЧС сразу же сообщило всем, чтобы закрыли двери, потому что одна из угроз – радиационного заражения при подрыве этих боеприпасов – это как раз необогащенный уран из стержней подкалиберных снарядов», – сказал Стешин.

Он напомнил, что около 800 тысяч снарядов с необогащённым ураном было использовано в войне в Ираке, а также применялись в Югославии.