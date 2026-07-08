Взорвавшиеся под Киевом НАТОвские боеприпасы несут угрозу радиации
На уничтоженном складе боеприпасов под Киевом хранились снаряды с ураном – подобные тем, что НАТО использовали против Югославии, что впоследствии привело к росту онкологических заболеваний среди населения.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Складировались танковые боеприпасы с обедненным ураном для английских танков «Челленджер-2» и «Абрамсов».
Сердечники из необогащенного урана в этих снарядах имеют свойство самовоспламеняться при определенных условиях. Возможно, поэтому там так красиво выгорел целый квартал…
Киевское МЧС сразу же сообщило всем, чтобы закрыли двери, потому что одна из угроз – радиационного заражения при подрыве этих боеприпасов – это как раз необогащенный уран из стержней подкалиберных снарядов», – сказал Стешин.
Он напомнил, что около 800 тысяч снарядов с необогащённым ураном было использовано в войне в Ираке, а также применялись в Югославии.
«Как в Боснии дезактивировали территорию, где применялись эти боеприпасы: подбитая бронетехника сразу же огораживалась, в защитных костюмах добровольцы с металлоискателями собирали осколки снарядов.
Если осколки не удавалось извлечь, сверху заливалась площадка бетоном или асфальтом, чтобы не допустить размывания водой и попадания в водоносные пласты.
Медицина зафиксировала и в Ираке кучу детей с патологиями при рождении. Множественные заболевания лейкемии у солдат, которые воевали в тех местах.
По-видимому, Украине было мало Чернобыля. Почему эти боеприпасы там оставили? Ну, как мы понимаем, танки за последние два года оказались ненужными, но вывозить боеприпасы не стали. Оставили у хохлов, их не жалко», – объяснил военкор логику НАТОвских спонсоров Бандерштадта.
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