Взорвавшиеся под Киевом НАТОвские боеприпасы несут угрозу радиации

Максим Столяров.  
08.07.2026 14:35
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, Украина


На уничтоженном складе боеприпасов под Киевом хранились снаряды с ураном – подобные тем, что НАТО использовали против Югославии, что впоследствии привело к росту онкологических заболеваний среди населения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На уничтоженном складе боеприпасов под Киевом хранились снаряды с ураном – подобные тем, что...

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«Складировались танковые боеприпасы с обедненным ураном для английских танков «Челленджер-2» и «Абрамсов».

Сердечники из необогащенного урана в этих снарядах имеют свойство самовоспламеняться при определенных условиях. Возможно, поэтому там так красиво выгорел целый квартал…

Киевское МЧС сразу же сообщило всем, чтобы закрыли двери, потому что одна из угроз – радиационного заражения при подрыве этих боеприпасов – это как раз необогащенный уран из стержней подкалиберных снарядов», – сказал Стешин.

Он напомнил, что около 800 тысяч снарядов с необогащённым ураном было использовано в войне в Ираке, а также применялись в Югославии.

«Как в Боснии дезактивировали территорию, где применялись эти боеприпасы: подбитая бронетехника сразу же огораживалась, в защитных костюмах добровольцы с металлоискателями собирали осколки снарядов.

Если осколки не удавалось извлечь, сверху заливалась площадка бетоном или асфальтом, чтобы не допустить размывания водой и попадания в водоносные пласты.

Медицина зафиксировала и в Ираке кучу детей с патологиями при рождении. Множественные заболевания лейкемии у солдат, которые воевали в тех местах.

По-видимому, Украине было мало Чернобыля. Почему эти боеприпасы там оставили? Ну, как мы понимаем, танки за последние два года оказались ненужными, но вывозить боеприпасы не стали. Оставили у хохлов, их не жалко», – объяснил военкор логику НАТОвских спонсоров Бандерштадта.

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