Взрыв боевых гранат депутатом на заседании: Скоро по всей Украине

Бросившим боевые гранаты на заседании сельсовета в Закарпатье был депутат Сергей Батрин от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Выяснилось, что депутат выступал против начисления премии местному руководству, называя это недопустимым во время войны, но протесты игнорировали, после чего Батрин вернулся в зал уже с «аргументом» в виде боеприпасов, которые и привёл в действие.

Террористический акт – не локальное событие, а индикатор состояния дел на Украине, считают наблюдатели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот случай с гранатами в сельсовете на Закарпатье прекрасно иллюстрирует состояние всей Украины. Мужик просит слова, всем пофиг; достает гранаты, всем пофиг; кидает гранаты, внимание, всем пофиг. Вот так с 2014 года. Только вместо мужика Путин и Россия с ядерными бомбами», – сокрушается украинский политолог Юрий Романенко.

«Прежде всего, скажу, что подобного следовало ожидать. Область становится неконтролируемой, потому что на фоне краж высшего руководства, начинаются кражи и конфликты на местах. Это неизбежный закон общества, как закон природы… А, во-вторых, сельсовет, где произошло ЧП, относится к сфере ответственности первого заместителя губернатора Мирослава Билецкого. Он прикрывает всех чиновников, депутатов и тех же глав, которые исправно платят ему откаты. Поэтому от горя единственный путь остается у людей – самосуд. Это не было запугиванием присутствующих, человек явно от безысходности готов был сам погибнуть, чтобы сдержать зло. Но начать чистку кадров на Закарпатье на самом деле надо соответствующим органам, и из Ужгорода!» – комментирует экс-депутат Верховной рады националист Игорь Мосийчук.

«А теперь представьте, что никто в зал заходить не будет, а просто прилетит FPV-дрон. И не в зал, а домой или в машину. Закарпатье – это месседж всем представителям власти, которые думают, что война где-то далеко и нужно дать городам дать жить по законам мирного времени», – стращает Романенко.

«Задумайтесь, а сколько еще таких обезьян с гранатами под личинами «народных слуг» сидят в верховной раде и местных советах?! Сколько гранат против своих же людей, своего же народа и страны они уже взорвали и еще взорвут. И в прямом и в переносном смысле. Сколько морального и психического отребья зашло во власть на всех уровнях под крышей Зеленского и под названием «слуги народа»? Думаю, подавляющее большинство. И эти годы страна расхлебывает свой выбор 2019», – обращает внимание украинский общественный деятель Максим Гольдарб.

«Во-первых, это показатель того, что общество Украины больно, что никто не занимается реабилитацией, а только инструментами психологических операций накачивают ненавистью к русским людям, то есть и к себе тоже. Во-вторых, о чем мы все уже много раз говорили: на Украине по населению разошлось огромное количество оружия, в том числе гранат. Да, с одной стороны, нам это придется решать, если будет реализована программа-максимум. Но есть и обратная сторона медали – все это останется на Украине (очень бедной Украине) если будет мирное соглашение и все это хлынет в Европу, если Украина будет в Евросоюзе», – прогнозирует российский волонтер Роман Алехин.

Военкор Герман Куликовский считает, что «подобных случаев будет все больше».

«Не удивлюсь, что вскоре мы увидим, как целые подразделения начнут множить на ноль гражданских управленцев, а также собственное командование и карательные органы. Гниение и смерть общества выглядят именно так и спасти остатки населения можно только на тех территориях, что уже вошли или ещё войдут в состав новых регионов России», – рассуждает автор.