Взрыв газопровода под Киевом развеял миф о транзитной надежности Украины

16.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Под Киевом произошел взрыв на одном из газопроводов высокого давления, что в очередной раз ставит вопрос о надежности украинкой ГТС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной «Известиями», пишет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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«На Украине произошел взрыв на одном из газопроводов высокого давления. В данный момент на трубе поставлена заглушка, но транзиту российского газа ничего не угрожает. Однако это происшествие крайне своевременно напоминает о недофинансированности украинской газотранспортной системы (ГТС) и ее неоднозначном техническом состоянии.

Разгерметизация газопровода большого давления произошла ночью в поселке Чабаны под Киевом. К счастью, по имеющейся информации, никто из жителей близлежащих населенных пунктов не пострадал», – пишет Фролов.

Украинская сторона уточнила, что пострадал трубопровод, по которому газ из украинских месторождений на востоке страны поставляется в хранилища на западе.

«Примечательно, что это не первая авария на КЗУ-1 за последние годы. Да и Уренгой–Помары–Ужгород, о котором первоначально шла речь в СМИ, находится не в лучшем состоянии. Шесть лет назад на нем произошел взрыв в Полтавской области, притом ряд участков были ранее признаны аварийными», – обращает внимание эксперт.

Он указывает, что своевременные и в необходимом объеме ремонты украинской ГТС проводились только при СССР, а все годы независимости «труба» была хронически недофинансированной.

«События последних недель снова породили в Евросоюзе неконструктивную дискуссию о необходимости заморозки «Северного потока – 2». Но громкая авария на ГТС Украины должна напомнить самым горячим головам о том, для чего создаются обходные газопроводы. Чтобы европейский покупатель получал свой газ, не думая о том, потянет ли дряхлая газотранспортная система Украины прокачку необходимого объема или не потянет.

К счастью, в следующем году «Газпром» получит право снизить поставки по украинскому коридору до рекордно низких 40 млрд куб. м в год. Такая низкая нагрузка немного продлит срок функционирования украинской «трубы». Но слишком долго без многомиллиардных вложений она не протянет», – резюмировал Флоров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты не исключают, что украинскую ГТС подорвут, как это случилось с ЛЭП на границе с Крымом.