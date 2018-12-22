22.12.2018, Львов, Михаил Рябов
 
Галичина, Происшествия, Украина
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Взрыв в центре Львова на Рождественской ярмарке: Есть пострадавшие

В центре Львова взорвался газовый баллон во время возгорания деревянных конструкций, установленных на проспекте Свободы по случаю Рождественской ярмарки. В результате инцидента есть пострадавшие, их госпитализировала «скорая помощь».

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