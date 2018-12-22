Политолог опасается, что Порошенко совратит молодого Епифания

22.12.2018, Киев, Игорь Петров

Одной из самых опасных тенденций новосозданной церковной организации в Украине является «симония», особенно если учесть, что создателем ее является коммерсант Петр Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из самых опасных тенденций новой автокефальной церкви – симония. Это древний способ продажи церковных должностей и приходов за деньги.

Очень опасно будет, если люди, которые сейчас занимаются церковью, активно участвуют в этом, прежде всего опытный коммерсант, президент-олигарх Порошенко начнет совращать молодого 30-летнего Епифания продажей церковных должностей», – сказал Небоженко.