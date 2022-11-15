Взрыв в Мелитополе: киевские ставленники утверждают, что пострадал замглавы ВГА

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Новости Украины

В Мелитополе у подъезда дома взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадал один человек, которого в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Об этом сообщили в администрации города, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 8:40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в реанимационное отделение, где были диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения.

В то же время называющий себя «городской головой Мелитополя» киевский ставленник Иван Фёдоров утверждает, что пострадавший – замглавы Запорожской ВГА Дмитрий Трухин.

«Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, возле 24-го училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов. По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа. Туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские. Собираем детали, что на этот раз курили оккупанты», – написал он в своём тг-канале.

Фёдоров подчеркнул, что, таким образом, «партизаны передали привет коллаборанту» Дмитрию Трухину.

Напомним, только за последние дни это уже второй подрыв ВСУ в Мелитополе. 11 ноября замминистра региона по культуре, спорту и туризму Андрей Бойко пострадал от взрыва бомбы, заложенной в ливневой сток подъезда дома.