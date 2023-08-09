Взрыв завода в Подмосковье чреват неприятными последствиями для российской армии

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Что бы ни было причиной сегодняшнего взрыва военного завода в Подмосковье, в любом случае важное для оборонной промышленности предприятие получило серьезный урон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят военные аналитики.

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«Важнейшее высокотехнологическое предприятие (Загорский оптико-механический завод), выпускающий оптические и оптико-электронные приборы для армии и гражданских отраслей, выведено из строя. Из-за того, что на его территории был склад пиротехники уже обанкротившейся фирмы «Пиро-Росс»? Да еще она задолжала заводу 641 миллион рублей за аренду? Даже комментировать такое тошно. Бардак везде. Это даже и диверсией может не быть. А может и быть. Враг-то работает, по методу Скорцени», – пишет публицист Максим Калашников.

Депутат Верховного совета СССР последнего созыва, полковник в отставке Виктор Алкснис указывает, что предприятие «является одним из ведущих заводов оборонно-промышленного комплекса России.

«Он занимается разработкой и производством оптико-механических и оптико-электронных приборов, в частности, прицелов, работающих во всех диапазонах волн днем и ночью. И много другой крайне необходимой нашей армии продукции. В советские времена он работал в три смены и на нем трудилось половина населения Загорска. Но за прошедшие тридцать лет и он подвергся деиндустриализации. В результате производство сократилось во много раз, как и численность трудового коллектива Чтобы выжить, пришлось сдавать большинство производственных помещений в аренду различным коммерческим структурам. Именно так на территории ЗОМЗ появился склад пиротехники, который сегодня взорвался или его взорвали. Масштабы разрушений пока неизвестны, но учитывая, что производство оптической техники требует особоточных станков, которым противопоказаны удары и даже просто сотрясения, то последствия этого взрыва могут быть весьма серьезными. А ведь продукция ЗОМЗа сейчас жизненно необходима на фронте», – пишет Алкснис.

При этом Подмосковное управление Следственного комитета РФ сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено.

Телеведущий Руслан Осташко обращает внимание, что взорвавшийся склад арендовала крайне сомнительная сторонняя компания «ПироРос», которая признана банкротом еще 28 марта. «С 2021 года компания перестала платить зарплату сотрудникам и задолжала им около 50 млн рублей. Регулярные проверки выявляли множество нарушений пожарной охраны и аттестации работников», – отмечает телеведущий. Он добавил, что компания была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями и занималась производством фейерверков, электронных систем управления для военных и пошивом одежды. «При этом визуально инцидент на оптико-механическом заводе не похож на взрыв пиротехники, считают эксперты. Возможно, тут имела место диверсия. «Арендатор» мог набить склад, например, взрывчаткой. Поэтому причину взрыва нужно искать среди тех, кто там работал», убежден Осташко.