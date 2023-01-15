Washington Post начала готовить мнение к отступлению ВСУ

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В американской прессе синхронно с высказываниями Алексея Арестовича появляться материалы, оправдывающие возможное отступление из Бахмута (Артемовска).

Washington Post пишет о дилемме перед командованием ВСУ – бросать все новые силы для удержания Бахмута (в рамках обещания украинских властей о том, что русские больше не возьмут ни один новый город), или же согласиться с потерей Артемовска освобождения ресурсов, необходимых для прорыва на других направлениях.

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«Теперь украинские военные должны решить, сколько еще сил и боеприпасов и вооружения они могут потратить для продолжения защиты Бахмута — города, который, по мнению многих военных аналитиков, имеет относительно небольшое стратегическое значение для более широкого поля боя, но который стал наполнен политической символикой для обеих сторон. Решения принимаются после того, как украинские официальные лица, ожидающие притока новой бронетехники, обещанной США, Францией и Германией, заявляют, что они готовятся начать новое контрнаступление в ближайшие месяцы, чтобы попытаться отвоевать у русских больше территории. Успех в этой кампании будет иметь решающее значение для президента Владимира Зеленского, чтобы продемонстрировать дальнейшую динамику на поле боя и сохранить внутреннюю и международную поддержку в войне, которая идет уже одиннадцатый месяц», – пишет газета.

«Бахмут – это битва, которая, я думаю, была выгодна Украине, но теперь возникают вопросы о том, насколько стоимость борьбы за Бахмут может помешать общей стратегии Украины на эту зиму или весну», – цитирует издание военного аналитика Майкла Кофмана из Вирджинии.

Газета приводит слова неназванного украинского командира, воюющего в Артемовске.

«Мы потеряли много друзей, защищая этот город, поэтому мы не хотим сдавать его сейчас. Но, возможно, временный вывод войск спас бы часть наших людей», – сказал офицер ВСУ.

Издание также цитирует неназванного американского чиновника, который уверяет: «Бахмут не изменит ход войны».

По словам чиновника, «контроль над Бахмутом не окажет большого влияния на конфликт или не поставит под угрозу оборонительные или наступательные возможности Украины в восточном регионе Донбасса».