Win-Win уже не выйдет – проиграют все. Почему Мюнхен-2024 прошел под знаком уныния

Прошедшая на минувших выходных в Мюнхене ежегодная международная конференция по безопасности была на редкость представительной – в столицу Баварии съехались посланцы более 150 стран – главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны.

И вместе с тем, эта элитная сходка была окрашена в, пожалуй, самые мрачные тона за все время своего проведения. Алармистский тон задал непосредственно на церемонии открытия генсек ООН Антониу Гутерриш, по мнению которого «мировое сообщество находится в самом расколотом и разобщенном состоянии за последние 75 лет» – в то время, когда мир сталкивается с экзистенциальными вызовами, угрожающими самому его существованию.

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Однако вопреки очевидному посылу Гуттериша, собравшиеся – во всяком случае представители западного блока – думали не о том, как установить новый, справедливый и устойчивый мир, а соревновались в запугивании друг друга пресловутой «российской угрозой» и старались перещеголять друг дружку в призывах вооружаться самим и вооружать Украину.

Последняя конференция стала настоящим бенефисом, заставлявшим вспомнить лучшие для киевских правителей времена весны-лета 2022 года. Как и тогда, готовность помогать Киеву стала негласным паролем западных участников форума, и редкие голоса реалистов или представителей «Глобального Юга» тонули в общем милитаристском хоре.

Как и год назад конференция прошла без России, демонстративно вычеркнутой из «приличного общества». Тем не менее, хоть кресло представителя РФ и пустовало, сама она все дни форума продолжала оставаться его негласным участником. Хотя бы потому, что слово «Россия» и производные с прилагательными от него неустанно склоняли в каждой первой речи участников. Кто-то в негативной коннотации, кто-то с надеждой на поиск точек примирения с Украиной, а кто-то – как фактор, пускай и неприятный, но с которым стоит считаться и учитывать в собственных стратегиях на будущее. В общем, «рука Москвы» незримо витала над собравшимися, как тень Воланда над булгаковской Москвой.

С другой стороны, ну не пригласили, так не очень то и хотелось. Таково общее мнение «говорящих голов» в Москве. Хотя это тоже во многом лукавство, ведь все мы помним времена, когда смыслообразующим посланием «Мюнхена» была именно речь Путина. И было это не так уж и давно по историческим меркам – в 2007 году. И тогда тоже многим эта речь была не по нраву. Однако ее слушали. Отличие тогда от теперь в том, что сегодня, даже если бы московских и пригласили, разговор бы вышел на повышенных тонах и напоминал бы общение слепого с глухим.

В этом смысле показательна официальная реакция российского МИДа:

«За последние годы наблюдали последовательную деградацию мюнхенской площадки… Помню, как начались эти очевидно выраженные кризисные явления, в том числе, когда начала доминировать только одна сторона на Мюнхенской конференции — США. Дико наблюдать, как Соединенные Штаты, представляя другой континент, диктуют своим сателлитам и повестку дня, и выводы, к которым конференция должна прийти», – заявила Мария Захарова.

Нынешняя мюнхенская конференция по безопасности – 60-я по счету, однако по общему признанию, праздничным настроем там и не пахло. Атмосфера в роскошном отеле Bayerischer Hof была скорее тревожной и пессимистичной, что нашло свое отражение на страницах приуроченного к форуму экспертному докладу «Munich Security Report» о состоянии дел в мире. Название доклада-2024 более чем красноречиво: «Lose-Lose?», то бишь, пользуясь терминологией из теории переговоров «Взаимный проигрыш?». И поставленный в конце фразы политкорректности ради знак вопроса не должен никого обманывать.

Нынешний миропорядок оказался дисфункциональным.

«На самом деле я скажу так: он вообще ни для кого не работает. Очевидно, что наш мир находится в глубоком кризисе. Глобальное управление в его нынешней форме укореняет разногласия и разжигает недовольство», – такую базу в порыве откровенности выдал собравшимся генсек ООН.

Все настолько плохо, что «даже эра холодной войны была в некотором смысле менее опасной», – добавил он, посетовав на то, что сегодня игроки на геополитической шахматной доске «делают все, что им заблагорассудится, не неся никакой ответственности».

И действительно, если посмотреть на карту мира, то кроме военных конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, в разных частях планеты с разной интенсивностью полыхает еще примерно три десятка конфликтов, конца которым не видно.

Однако сильные мира сего в такой ответственный момент на редкость самонадеянны и беспечны. По той же Украине, обсуждению которой было уделено больше половины времени на конференции, большинство ВИП-западников сошлись на том, что условий для переговоров о мире пока нет, и в обозримом будущем не появится. Причем, вину за это традиционно возложили на Россию.

Россию походя пинали все – и Шольц, и Камала Харрис, и лидеры Эстонии с Финляндией и, само собой, Зеленский. И даже забывший о приличествуюших хозяину мероприятия правилах равноудаленности – председатель конференции, бывший немецкий дипломат Кристоф Хойсген.

При этом каждый из участников выжимал из присутствия на мероприятии что-то свое, тянул одеяло в свою сторону. Тот же Зеленский пытался вновь вернуться в фокус внимания западников, а последних больше тревожили перспективы повторного воцарения Трампа в Белом доме и его последние заявления об отсутствии желания и готовности защищать европейских союзников США. Звучали разного рода экзотические идеи – вплоть до необходимости создания собственного европейского ядерного щита.

А в речах прибалтов явственно слышались истерические нотки: мол, давайте не будем делить членов НАТо на первый и третий сорт, и если, скажем, нападут на Эстонию, то воспринимать это надо так же, как если бы напали на Польшу. Подтекст понятен: если, условно говоря, Эстонию безболезненно «схарчат», то с Польшей такой номер не пройдет – придется помогать. А мышам ( эстонцам) очень хочется быть «ежиками» (поляками).

Байденовская «вице» Камала Харрис как могла старалась успокоить взбудораженных младоевропейцев, да и «старых» европейцев тоже. Хотя, судя по сумме реакций, заверения Харрис о том, что «священная приверженность Соединенных Штатов НАТО остается непоколебимой» – так и не смогли окончательно убедить европейцев в том, что с тыла им ничего не грозит.

Более того, даже Зеленский и тот набрался смелости и произнес что-то вроде того что «Если Америка перестанет нам помогать, то мы перестанем считать Америку стратегическим партнером и союзником». Для киевских, в их положении, это вообще верх возможной крамолы – допустить саму мысль о том, что даже теоретически возможна такая ситуация, когда «отец и благодетель» окажется «не отцом, а сукою».

Естественно, не обошлось на форуме и без препирательств о нормативах отчислений разных стран в бюджет НАТО и без дискуссий об изменении механизма координации поставок вооружений ВСУ, в которых уже сейчас более заметную роль стремятся играть скандинавы, а также Германия и Франция. Буквально в первый день конференции Шольц и Макрон, по примеру британцев, подписали с Зеленским соглашения об укреплении сотрудничества в сфере безопасности.

И хотя в подписанных бумажках нет речи о гарантиях в духе пятой статьи Вашингтонского договора о создании НАТО (нападение на одного члена считается нападением на всех), это не помешало Шольцу назвать договоренности «историческими». По его словам, Германия будет помогать Киеву независимо от того, как поступит Вашингтон, где все явственнее признаки пресловутой «усталости от Украины».

Примечательно, что оценка участниками конференции ситуации на украинском фронте проявилась даже на риторическом уровне – в самом названии дискуссионной панели с участием Зеленского, где кроме него выступили Столтенберг, Шольц, Кая Калласс и американский сенатор-республиканец Рикеттс.

«Участвовать, чтобы выиграть: будущее Украины и трансатлантической безопасности» – это явная отсылка к опасению общего проигрыша, заложенному в девиз самой конференции в этом году.

И хотя победных фанфар уже не слышно, западники по прежнему предлагают тушить пожар бензином и раскручивать маховик новой холодной войны, гонки вооружений и «сдерживания». Похоже, за неимением свежих рецептов, они решили вернуться к проверенным старым – времен Рейгана и его «Звездных войн». И это даже не фигурально, а в прямом смысле слова. Символично, что как раз накануне «Мюнхена» в Штатах заговорили о необходимости борьбы с Россией не только на Земле, но и в космосе.

Скептики говорят, что шанс на то, чтобы свести международную напряженность к формуле Win-Win – то есть, победе без проигравших, уже упущена. И мир на всех парах несется к ситуации, когда безальтернативной станет другая формула: «Lose-Lose».

Неудивительная, поэтому, и крайне низкая оценка, полученная мюнхенским мероприятием в Киеве, хотя пропаганда, конечно, по полной отработала «перемоги» Зеленского на внешних фронтах, изо всех сил перекрывая ими текущую ситуацию с потерей Авдеевки.

И пока телевизор докладывал посполитым о невероятных приключениях Зе в компании сильных мира сего, депутат Рады от «слуг народа» Максим Бужанский писал в своем блоге такое:

«В Мюнхенском Форуме по безопасности прекрасно всё, кроме одного. Непонятно зачем он собирался. Выглядит так, словно поделились глубокой озабоченностью друг с другом. Но и она ещё никого ни от чего не защитила».