WSJ: Россия резко увеличила экспорт нефтепродуктов в страны Северной Африки

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В последние месяцы резко увеличился импорт нефтепродуктов из России Тунисом, Марокко и другими странами Магриба (Северной Африки). Об этом 25 февраля сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Одновременно эти страны увеличили экспорт нефтепродуктов в ЕС, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным The Wall Street Journal, страны Северной Африки резко нарастили импорт дизельного топлива и других нефтепродуктов из России после введения Евросоюзом эмбарго и другие санкции на их поставку.

Поскольку РФ оказалась отрезанной от европейского рынка, Марокко, Тунис, Египет, Ливия и Алжир «стали ненасытными покупателями» российских продуктов нефтепереработки.

В частности, власти Марокко в 2021 году закупили порядка 600 тысяч баррелей дизеля, а только за январь 2023-го этот показатель составил 2 миллиона баррелей. Тунис в 2021 году практически не приобретал российские нефтепродукты, но в последние месяцы наблюдается резко выросший поток импорта из РФ бензина, лигроина, дизельного топлива и газойля, которые применяются для производства пластмасс и химикатов.

«В январе 2023 года Тунис закупил 2,8 миллиона баррелей российских нефтепродуктов, в феврале этот показатель, по оценкам, возрастет до 3,1 млн баррелей», – пишет издание.

По мнению опрошенных WSJ аналитиков, речь идет о слишком больших объемах импортируемых нефтепродуктов для потребностей Магриба. Одновременно североафриканские страны увеличили экспорт нефтепродуктов в Европу, не расширив при этом свои объемы нефтепереработки. В ЕС данный факт вызывает обеспокоенность в связи с предполагаемым обходом санкций против России, отмечает американское издание.

Глава отдела исследований нефти Оксфордского института энергетических исследований Андреас Эконому отметил в комментарии WSJ, что процесс реэкспорта подсанкционных нефтепродуктов очень сложно отследить.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия не так уж сильно пострадала от санкций, как хотелось бы представителям Запада.